Suscribete a
ABC Premium

golpe a los agricultores españoles

La UE incluye al Sáhara en el nuevo acuerdo comercial con Marruecos pese al fallo del TJUE

La propuesta de Bruselas avala el plan agrícola de Rabat en la zona pese a la competencia desleal con España y el fallo judicial que reconoce la soberanía a los saharauis

Los agricultores europeos avisan de un «otoño caliente» en la calle

La megalópolis del tomate de Mohamed VI en el Sahara que amenaza a España

Los tomates cherry que Marruecos cultiva en invernaderos hunden los precios en España
Los tomates cherry que Marruecos cultiva en invernaderos hunden los precios en España ABC
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A falta de unos días para que entre en vigor una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que prohíbe que los productos agroalimentarios del Sahara se beneficien de las exenciones arancelarias que disfrutan los de Marruecos para entrar en ... la UE, Bruselas ha cerrado una propuesta de acuerdo con Rabat –negociada en el máximo secretismo– para sortear ese fallo y salvar así la relación bilateral, que el Gobierno marroquí liga al reconocimiento de su soberanía sobre ese territorio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app