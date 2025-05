Galicia se posiciona como referente en eólica marina: «Tiene un enorme potencial»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Economía, Francisco Conde, ayer en As Somozas

La Xunta apuesta por una industria energética en aumento como es la eólica marina: tiene «un enorme potencial y posibilidades», avaló el presidente gallego, Alfonso Rueda, este martEs desde As Somozas (La Coruña). Galicia pretende posicionarse así como un centro industrial y logístico para este sector emergente. La empresa Nervión Naval Offshore presentó este martes, en un acto en el que estuvo presente el presidente autonómico, un nuevo proyecto en el campo de los componentes para esta industria: la eólica marina traerá a Galicia 400 puestos de trabajo entre As Somozas y el puerto exterior de Ferrol.

«Es una oportunidad que no hay que dejar pasar», destacó el mandatario gallego, dejando de manifiesto que hay que se está ante una nueva revolución industrial a partir de las energías renovables. Por eso instó también al resto de instituciones a «ser capaces de subirse a este tren» verde. No solo a la hora de generar la energía en sí, sino también en las posibilidades que esta aporta a otros sectores. Es el caso de la fabricación de componentes para la eólica marina.

Pero detrás del discurso de progreso y oportunidades también existen críticas a esta forma de generar energía. Se cuestiona la compatibilidad con otras actividades, sobre todo pesqueras, pues los molinos se construyen en el mar. Sobre todo desde la oposición nacionalista se han mostrado muy críticos al respecto. Pero Rueda defiende su apuesta energética, pues será garantista con la coexistencia de la actividad pesquera y la protección del ecosistema, «vamos a ser absolutamente exigentes en la compatibilidad con el resto de actividades».

A finales del pasado mes de febrero, el propio presidente de la Xunta afirmaba que no se autorizaría «ningún parque eólico marino que ponga en riesgo los recursos pesqueros». Las declaraciones fueron a continuación de un Consejo de Ministros en el que se había aprobado la delimitación de zonas para la implantación de la eólica marina (POEM) en el litoral español. No obstante, no se va a «cerrar» a otras oportunidades que pueda suponer esta energía renovable.

«Acompañaremos a los que creen riqueza», sentenció Alfonso Rueda en As Somozas. Citó el proyecto de Nervión Naval Offshore dentro de las iniciativas que Galicia atrae a través de iniciativas como las bonificaciones por localizarse en parques empresariales de la Comunidad.

El Corredor Atlántico

La última gran apuesta industrial de la comunidad pasa por la infraestructura ferroviaria que conectaría el norte peninsular con el resto de Europa supondría, defienden los presidentes autonómicos, un impulso social y económico. Después de la reunión con los mandatarios de Asturias, Cantabria y Euskadi para ser reconocidos como Macrorregión Atlántica, Rueda insistió este martes sobre la idea de que «si somos capaces de ponernos de acuerdo en aspectos fundamentales, eso nos da muchísima fuerza reivindicativa. Lo decíamos ayer [por el lunes], todo el norte de España no puede quedarse aislado de las grandes redes, de las grandes planificaciones y de las grandes inversiones que se están haciendo y sobre todo, previendo para los años inmediatos que tenemos por delante«.

Una mejora en las conexiones con Europa a través de la unión de Francia y País Vasco sería un avance también en materia energética: el hidrógeno verde. «Ahora las conexiones con Europa, a través de Francia, necesitábamos aliados fuertes y hacer valer una sola voz, y por ello estas cuatro comunidades que nos unimos«, reivindicó Rueda, según recogió Europa Press.

«Galicia está situada en una esquina de la península, lo que tiene muchas ventajas para unas cosas, pero también inconvenientes si no somos capaces de tejer alianzas, buscar aliados y hacer fuerza para no quedar aislados«, había argumentado el presidente popular previamente en un acto en Lugo.