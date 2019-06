Regresa Corina: se cierra el paréntesis

Seguir José Luis Jiménez Actualizado: 04/06/2019 14:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PPdeG ha optado por retroceder en el tiempo hasta el último punto conocido en que el partido estuvo unido en Vigo y gozó de una mínima autoestima. El viaje al pasado les ha llevado hasta 2011, cuando aún podían presumir de torcerle el brazo a Abel Caballero en unas elecciones y ser primera fuerza con un 42% de los votos. Qué tiempos aquellos, rezongan los más viejos del lugar. La autora de aquel resultado, que sin embargo le obligó a marcharse por no haber aprovechado la ola favorable anti-PSOE y recuperar la alcaldía, era Corina Porro. A ella se encomienda ahora el PP para que calme las turbulentas aguas de un partido que fue de mayorías y hoy es un grupo de amiguetes.

En el fracaso de Elena Muñoz hay causas propias y ajenas. Ella no era el perfil idóneo para combatir a un catedrático transmutado en populista como Caballero. No supo interpretar el fenómeno ni darle respuesta. Ni ella ni su partido. Pero sí estuvo de su mano haber trabajado más y mejor las estructuras internas de la organización, apuntalar equipos y alimentar nuevas afinidades. Los notables del partido son unánimes en el diagnóstico: el PP abandonó a buena parte de los suyos. Caballero aprovechó gustoso el regalo: 67%. No se le niega la buena voluntad a Muñoz y su honestidad al apartarse tras el fiasco. No es un gesto habitual.

Vuelve Corina y da la sensación que se cierra un paréntesis en el PP de Vigo, que se abrió cuando se designó a Muñoz como candidata en 2015 y luego presidenta local. Un cierre con el que un sector del partido puede plantearse regresar, de la mano de Porro, tras haber considerado que Muñoz no fue nunca una de los suyos sino, más bien, una paracaidista ocasional que no respetó las jerarquías y liturgias del PP vigués.

El PP mira ahora a las autonómicas. Se confía en la exalcaldesa para recuperar presencia en la ciudad, invadida por el Fox News del alcalde. Ese es el reto inmediato. Sin Vigo las autonómicas son un reto casi imposible. Y cuando pase ese Rubicón, se buscará un nuevo referente local. Apuesten por viejos conocidos.