Feijóo impedirá que Extremadura se convierta «en la zona cero del sanchismo»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sigue recorriendo España en su camino al congreso del partido, que se celebra el primer fin de semana de julio y en el que será el único candidato. Este lunes, ha hecho parada en Cáceres, donde ... se ha dado un baño de masas en un salón abarrotado de militantes y simpatizante. Junto a él, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y otros líderes del partido en la región.

Feijóo, que se ha convertido ya en el candidato popular con más avales de la historia, ha presentado su «decálogo del cambio», con el que promete mutar España si llega a la Moncloa: «Vengo a pedir apoyo, trabajo e ilusión. Vengo a confirmar mis ganas para que el cambio llegue y sea imparable». El líder popular, que ha reivindicado sus tres años al frente de Génova, subrayando que tomó un partido «en una profunda crisis», que ha sido capaz de «ganar todas las elecciones en clave nacional y dejar un marcador de 4-0» y convertirse en el PP «más fuerte de la historia a nivel territorial».

El congreso de 2022, dice Feijóo, tenía el objetivo de «arreglar al PP»; el de 2025 quiere «arreglar los problemas de España». Un país que, lamenta, no tiene «rumbo ni agenda», donde se espera que el «escándalo de hoy tape el de mañana». Tacha al Gobierno de «desprestigiar a la justicia, a los medios y hasta la Guardia Civil». «Es un insulto a los ciudadanos, nunca hemos tenido un presidente tan débil».

El presidente del Partido Popular también ha hecho referencia a los escándalos de la 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez: «Nos pretendieron hacer creer que no sabían quién era, ahora sabemos que validó el voto por correo: sabe de filatelia, de la Guardia Civil y hasta de la Fiscalía Anticorrupción». Feijóo entiende que el Gobierno debe dar explicaciones sobre las funciones que desempeñó Díez en Correos.

Caso David Sánchez

La visita de Feijóo a Extremadura ha coincidido con el escándalo por el aforamiento del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tras ser procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez. De hecho, los movimientos de Gallardo han centrado parte de su discurso: «Quieren convertir a Extremadura en la zona cero de la decadencia del sanchismo, pero los extremeños no tienen la culpa del enchufe ni de que este hombre –en referencia al hermano de Sánchez- haya cobrado sin ir a trabajar». El presidente del PP cree que Ferraz «ha usado las instituciones» para evitar que David Sánchez y Gallardo «se sienten en el banquillo»: «Extremadura no se merece esta ignominia, se merece más dignidad».

Feijóo también ha reforzado la propuesta energética que recoge su decálogo y en la que es capital la continuidad de la energía nuclear y, más concretamente, de la central de Almaraz, que, se ha comprometido, «seguirá funcionando» si él llega a la Moncloa. «No se puede pintar de verde un modelo energético que nos lleva al negro, cerrar Almaraz es una condena para Extremadura y un inmenso error para España».

El «acierto» de Guardiola

El líder popular ha tenido buenas palabras para su baronesa extremeña, María Guardiola, asegurando que el partido «acertó» cuando la puso en primera fila. «Va a ser presidenta de Extremadura durante muchos, muchos, años», ha dicho. Feijóo que resaltaba la capacidad del ejecutivo autonómico para bajar impuestos y seguir creciendo.

Del mismo modo, la propia Guardiola ha agradecido al presidente de su partido su preocupación por la comunidad autónoma: «Escuchas a esta tierra, conoces nuestras inquietudes, las compartes y las incluyes». Entre esas inquietudes, por supuesto, Almaraz, que es una de las grandes cruzadas de la Junta: «Es el grito de libertad del mundo rural, Almaraz no se cierra, no nos vamos a callar, no nos vamos a resignar…».

Guardiola que ha reivindicado sus dos años de mandato, asegurando que la región es ahora capaz de «liderar ránkings» y «eliminar prejuicios» y subrayando la caída del desempleo: «Era imposible bajar de los 70.000 parados, ya estamos en 68.000».