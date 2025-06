María Guardiola: «El sitio es el centro. El PP tiene sus ideales y de ahí no nos vamos a salir»

La presidenta extremeña María Guardiola (Cáceres, 1978) concede su primera entrevista tras el escándalo nacional del aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, líder del Partido Socialista en Extremadura, tras ser procesado en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de ... influencias.

Recibe a ABC en la sede de Presidencia, entre la Alcazaba y el Puente Romano de Mérida, justo en el ecuador de la legislatura. Ha cumplido dos años al frente de la Junta.

-¿El congreso del PP de julio será un punto de inflexión mirando a la fase final de esta legislatura?

-El congreso nos va a permitir diseñar ese PP que va a gobernar España en los próximos meses. Tenemos que afrontarlo con ilusión, con ganas y la libertad de debatir para mejorar todo que haya que mejorar. También nos va a servir para reafirmarnos en que tenemos al mejor líder, al más centrado y el que va a devolver la dignidad a las instituciones.

-¿Feijóo necesita un revulsivo en sus equipos?

-Creo que es un momento perfecto para que se pongan a punto todos los recursos que tiene el partido, que son muchos y muy buenos. Feijóo sabrá elegir muy bien qué personas tienen que acompañarle para cumplir el objetivo de ofrecer a los españoles una alternativa seria y más necesaria que nunca.

-Vamos al debate estatutario. Las primarias. Usted es además una de las ponentes. ¿Debe perder peso la militancia en el sistema de elección?

-Nosotros estamos trabajando en la ponencia y me van a permitir que por respeto no adelante algo que aún no está concluido. El trabajo lo compartiremos y será mejorado por los afiliados. Sí creo que nadie tiene que dar lecciones de democracia interna al PP. Ni los que cambiaban las urnas por detrás, ni los que revisten de democracia los dedazos.

-Pero hay dos modelos. Más militantes o más compromisarios

-Lo verán cuando el grupo de trabajo concluya la ponencia. El PP es un partido plural y caben muchas sensibilidades. Hablamos de todo y con mucha libertad. No tenemos el problema que tiene el Partido Socialista con un líder que insulta al que discrepa.

-¿Cuáles deben ser las prioridades ideológicas? Hay dirigentes que piden «una propuesta ilusionante» más allá de echar a Sánchez.

-Lo decía antes. Creo que el postsanchismo va a ser una segunda Transición. Hay que recuperar el respeto por las instituciones que se ha perdido y que parece que estamos normalizando. La independencia judicial también. Incluso el tono político, la manera de dirigirse a los ciudadanos o esto de levantar muros. Hay un componente esencial que es recuperar los valores que el sanchismo ha dilapidado. Y por otro lado, el PP siempre ha sido un partido de gobierno. Tenemos que gestionar también las preocupaciones de los ciudadanos. La vivienda, por supuesto. La sanidad, el déficit de médicos. Tenemos que abordar el planteamiento energético, la seguridad y la defensa.

-Hay un dilema estratégico. ¿Se puede tener una propuesta que no descuide el centro y a la vez compita con Vox? Se disputan banderas clave.

-Yo creo que el sitio siempre es el centro. Y es donde tenemos que estar. Lógicamente, desde el sentido común, tenemos que atender las necesidades y las reivindicaciones de la gente. Hay que saber adaptarse, pero el PP tiene muy claros sus ideales y de ahí no nos saldremos. Para Vox es mucho más fácil rascar titulares porque no ha gobernado jamás. No ha tenido esa responsabilidad y cuando lo ha hecho ha salido corriendo.

-Vox salió de los gobiernos autonómicos. ¿Un objetivo para el PP tiene que ser no depender de Abascal?

-Nuestro objetivo siempre va a ser tener una mayoría suficiente y en eso tenemos que trabajar. Pero también hay que saber entenderse. Nosotros demostramos que bajo un acuerdo programático se puede avanzar de la mano. Lo importante no es tanto con quién, sino el qué. Y no renunciar a nuestros principios básicos.