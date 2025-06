María Guardiola: «El postsanchismo será una segunda Transición para España»

María Guardiola (Cáceres, 1978) concede su primera entrevista tras el escándalo nacional que ha supuesto el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, líder del Partido Socialista en Extremadura. La presidenta autonómica recibe a ABC en la sede de Presidencia, entre la Alcazaba y el Puente ... Romano de Mérida, justo en el ecuador de la legislatura. Ha cumplido dos años al frente de la Junta.

-Extremadura se ha convertido en el centro del foco político y de la corrupción en España. ¿Qué opinión le merece esta situación?

-Yo creo que es muy injusto que una región como Extremadura, que en tan solo dos años ha conseguido darle la vuelta a los principales indicadores económicos y sociales, esté viviendo esto. Estábamos acostumbrados a estar a la cola de todo. Ahora estamos despuntando y todo esto es muy injusto. Que seamos foco nacional por el sprint del señor Gallardo para aforarse simboliza perfectamente la decadencia del Partido Socialista. No hay manual de resistencia que soporte tanta sinvergonzonería. Lo que estamos viendo en Extremadura es el resultado de una forma de entender la política, la gestión pública y de tratar a nuestra tierra como si fuera un cortijo en el que hacen y deshacen a su antojo. Y ese resultado es un PSOE en descomposición, el PSOE de los enchufes y de las corruptelas. Afortunadamente ahora tenemos un gobierno regional que está centrado en cambiar las cosas, un gobierno transparente, eficaz y que trabaja con rigor.

-¿Cree que el aforamiento del señor Gallardo debería investigarse como fraude de ley?

-Así es. Yo creo que es un fraude de ley desde el momento en que está aforándose con el único objetivo de evitar que le juzgue el órgano judicial que le corresponde, que en este caso sería la Audiencia Provincial de Badajoz. Para mí es un fraude de ley y creo que debería investigarse como tal. Y es que el aforamiento en la Asamblea no ha sido suficiente. También lo está en la Diputación Permanente por si hubiera una convocatoria anticipada de elecciones. Demuestra que el PSOE en esta región y a nivel nacional no pueden caer más bajo.

-¿Si el protagonista de esta historia hubiera sido un representante del PP se habría hecho la misma lectura? ¿Cree que hay doble vara de medir?

-Hay mucha más beligerancia y mucha más exigencia social con cualquier asunto que tenga que ver con el Partido Popular. Y creo que faltan voces críticas dentro del propio Partido Socialista, que pongan pie en pared y que digan basta ya. El sanchismo está haciendo mucho daño a su partido, lo está debilitando, lo ha roto por dentro, lo está empobreciendo y con todo lo que está pasando estoy convencida de que el postsanchismo será una segunda Transición para España. Creo que todo lo que quede después de Sánchez, todo ese PSOE, va a ser terreno quemado. Va a quedar un partido dividido y muy debilitado. Pienso que tendrán que recomponerse, se tendrán que reconstruir por el bien del país.

-De la forma en la que habla, ¿piensa que la legislatura no llegará a 2027?

-Creo que estamos asistiendo a los últimos coletazos del sanchismo. Ya no se puede avanzar más en tanta corrupción y en tanta indecencia. Y creo que la gente tiene tanto hartazgo que lo vamos a poder demostrar el día 8 en las calles de Madrid, en esa concentración en la que por responsabilidad, como partido de gobierno que somos, tenemos que dar voz y canalizar ese hartazgo de la sociedad española.

-Han decidido volver a la calle. ¿Es la manera más eficaz para hacer oposición a Sánchez?

-Yo creo que es una manera importante de alzar la voz, de unirnos todos los españoles en ese clamor que existe para frenar este desvarío. Estamos en la obligación de, como digo, canalizar esa sensación de impotencia que muchas veces tienen los ciudadanos y de decirles que estamos aquí, que falta muy poco y que tenemos una alternativa sólida, centrada y que va a devolver a España lo que ha perdido en estos últimos años.

-¿El caso Gallardo es un asunto extremeño o viene de la Moncloa?

-Yo estoy convencida que es un tema diseñado desde la Moncloa. Empezó a diseñarse en el año 2017 cuando aquí se impone la contratación del hermano del presidente del Gobierno. En ese momento era candidato y ahora el aforamiento exprés de Gallardo también es un tema impulsado por Moncloa. Estoy absolutamente convencida de todo esto porque quien se beneficia no es solo Gallardo, sino el hermano del presidente del Gobierno.

-¿Qué opinion le merece la figura de David Sánchez, que ya está procesado por presunta prevaricación y tráfico de influencias?

-Pues si no fuera porque ha pasado en Extremadura, si no estuviera manchada la imagen de mi tierra, diría que que es bastante pintoresco, que parece un personaje de cómic, que se ha reído de los extremeños y de todos los españoles. No solo ha obtenido un puesto de trabajo sin tener la mejor calificación con respecto a todos los entrevistados y un puesto hecho a medida, sino que no ha venido a trabajar, ha cobrado un sueldo y no ha pagado impuestos en esta región. Los pagaba en el país vecino. Me parece rocambolesco. Es faltar el respeto a los empleados públicos que cada día se levantan para hacerle la vida más fácil a los administrados. Yo creo que esto es una tomadura de pelo y que tiene que tener consecuencias.

-¿Vio el video donde no recordaba donde se ubicaba la Oficina de Artes Escénicas que él mismo dirigía?

-He de confesar que cuando lo vi lo primero que pensé es que estaba hecho con inteligencia artificial, que era un meme. No me podía creer lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando. Cuando confirmé que era la realidad de la declaración, lo que me parece es que hace mucho daño a la labor política y que nos mete muchas veces a todos en un mismo saco. Y me parece muy injusto porque somos muchas las personas que nos dedicamos a esto porque realmente queremos cambiar la vida de la gente. Y que vengan personajes como estos a hacer daño y a alejarnos de la confianza de los ciudadanos, pues la verdad que no me gusta absolutamente nada.

-¿Comparte que hay una campaña de acoso desde el poder político al judicial en España?

-Estamos viendo que sí. Es así. Han salido unos audios donde se viene a demostrar que se perseguía también a la jueza del caso del señor Gallardo y del señor David Sánchez. Aquí hay una persecución a la UCO, hay una persecución a los jueces y hay una persecución a la prensa libre. Yo creo que lo que estamos viendo son actitudes mafiosas y ante eso tiene que haber una respuesta social.

-Se cumplen dos años de esta legislatura. ¿Qué balance hace si tuviera que quedarse con dos hitos?

-Para empezar, por fin se ha hecho justicia tributaria en esta tierra. Teníamos los sueldos más bajos y los impuestos más altos. Teníamos el segundo tipo de IRPF más alto de todo el país con un 12,5%. Y esto con este Gobierno se ha terminado. Hemos bajado los impuestos, estamos facilitándole la vida a quienes crean riqueza, que son las empresas. El segundo hito es el empleo. Cerramos el año 2024 siendo la región donde más ha bajado el paro de toda España con una caída del 9%. Una región que siempre estaba a la cola en todo. Hemos roto la barrera de los 70.000 parados que el Partido Socialista decía que no se podía romper porque era un paro estructural. También hemos conseguido el récord en exportaciones con 3.330 millones de euros. Tenemos la confianza empresarial: 1.350 sociedades mercantiles nuevas, más de 600 autónomos. Llevamos 22 meses reduciendo la lista de espera sanitaria. Y todo esto los extremeños lo ven y lo notan.

-¿Y qué pasa con el déficit de infraestructuras? Prometió luchar por el AVE en su debate de investidura.

-Quiero recordar que aquí se inauguró un AVE cuando aún estaba el Gobierno socialista y hasta invitaron al Rey. Una alta velocidad que, por supuesto, no tenemos. En su lugar hay un tren convencional que se avería un día sí y otro también. Lo que exigimos es que se cumplan los plazos de la llegada del AVE que conecte Madrid con Lisboa, dos capitales europeas que parece mentira que todavía no estén conectadas pasando por Extremadura. Ese plazo vence en el año 2030 y vamos a estar ahí, presionando para cumplir de una vez por todas con este compromiso que tanto necesitamos.

-¿Confía en que se aplace el cierre de Almaraz? ¿Usted se plantea eliminar las tasas autonómicas, que es una medida que está en su mano?

-Alargar la vida útil de Almaraz es absolutamente necesario para atraer más industrias. No solo porque tenemos más de 3.000 empleos de calidad que dependen de la central, sino porque es una infraestructura necesaria para asegurar el suministro eléctrico en nuestro país. En este momento, con el contexto geopolítico actual, Almaraz es estratégica. En pocas semanas deberíamos tener noticias porque las tres empresas propietarias han dicho que solicitarán la prórroga hasta 2030. Un tiempo suficiente para que haya un cambio de Gobierno, para que se pueda modificar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y para que nos podamos sentar todas las partes para analizar la viabilidad económica que tienen las propietarias, y están asfixiadas a impuestos. Pero no por parte de los gobiernos autonómicos, sino por parte del Gobierno central. Quiero poner encima de la mesa algunos datos. La Comunidad Valenciana ha anunciado que elimina sus tasas autonómicas. Pero nuestro caso es distinto. Hablamos de un presupuesto de 8.000 millones donde perderíamos 82. No se puede hacer esa comparación. Yo estoy dispuesta a bajar los impuestos cuando se analice el contexto nacional. Lo que no puede ser es que los extremeños siempre paguemos el pato. Quien ha subido los impuestos y quien recauda el 80% del total de los impuestos es el Gobierno central. Extremadura defiende esta industria por tierra, mar y aire. Y también quiero decir que en este momento Extremadura aporta el 10% del total de la energía al sistema nacional eléctrico.

-En Baleares Vox ha apoyado los Presupuestos del PP. ¿Por qué aquí no pudo ser?

-Bueno, porque recibieron órdenes de Bambú [nombre de la sede nacional de Vox]. No sé si del señor Abascal o de quien mande en ese partido. Hubo conversaciones, hubo acercamientos… Pero llegaría un momento en el que no les interesó. Aquí hemos gobernado con Vox durante un año. Lo hicimos bien, siguiendo escrupulosamente un acuerdo de gobernabilidad y ellos lo rompieron de manera unilateral.

-¿Y abrirá una negociación con ellos para las próximas cuentas públicas? Su relación ha sido una de las más convulsas desde el inicio.

-Por supuesto. Ya estamos trabajando en la orden de elaboración de los Presupuestos para 2026 y tenderemos la mano a Vox. Lo que no es coherente es que en una tierra gobernada durante 40 años por políticas absolutamente caducas, ahora que se empiezan a ver los frutos de lo que hemos sembrado, Vox se alinee con el PSOE y Podemos para impedir ese cambio.