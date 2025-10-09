Suscribete a
El jefe de Hamás declara un alto el fuego permanente y el final de la guerra

Detenidos dos hackers menores de edad que difundieron datos personales de Sánchez, ministros y altos cargos del CNI

La Comisaría General de Información de la Policía culmina una investigación que comenzó septiembre y que ha acabado con el arresto en Albacete y Cataluña de las personas que se refugiaban detrás del alias 'N4t0x'

El 'hacktivista' español prorruso en busca y captura difunde atos sensibles de Robles, Albares y los jefes del CNI

Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa
Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa
Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Madrid

Agentes especializados en ciberamenazas de la Comisaría General de Información de la Policía han culminado, con el arresto de dos menores de edad en Albacete y Cataluña, una investigación que comenzó en septiembre después de que estos dos jóvenes que actuaban detrás del alias 'N4t0x' ... difundieran por internet datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares y altos cargos del Centro Nacional de Inteligencia, incluida Esperanza Casteleiro, su directora, entre otros responsables de seguridad.

