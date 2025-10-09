Detenidos dos hackers menores de edad que difundieron datos personales de Sánchez, ministros y altos cargos del CNI

Agentes especializados en ciberamenazas de la Comisaría General de Información de la Policía han culminado, con el arresto de dos menores de edad en Albacete y Cataluña, una investigación que comenzó en septiembre después de que estos dos jóvenes que actuaban detrás del alias 'N4t0x' ... difundieran por internet datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares y altos cargos del Centro Nacional de Inteligencia, incluida Esperanza Casteleiro, su directora, entre otros responsables de seguridad.

Las fuentes consultadas por ABC señalan que se trata de dos individuos que actuaban por motivos ideológicos. Las mismas fuentes precisan que parte de los datos personales que fueron difundidos estaban anticuados e incluso no se descarta que esos datos pertenecieran a los extraídos en su momento por Alcasec, ahora en prisión.

En esta ocasión los afectados son el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Exteriores, José Manuel Albares; la secretaria general del servicio de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, su secretario general y el subdirector del CCN; la directora del Departamento de Seguridad Nacional, general Loreto Gutiérrez; el director general del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, Eugenio Pereiro; el director general y el de operaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe); el director general de la Policía, Francisco Pardo; el jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil y el máximo responsable de la Jefatura de Transmisión Digital y Ciberseguridad.

Los datos fueron difundidos a través de un canal de Telegram que contenía un enlace con datos personales de esas personas. Quien firma la acción fueron unos ciberdelincuentes que actúan con el nombre de 'N4t0x'. «Este mensaje no es para buscar sonido ni para salir en titulares. Es una advertencia clara: la corrupción y la falta de ayudas han llevado a esta filtración. El pueblo exige transparencia y justicia. Vuestras acciones tienen consecuencias», escribe los hackers, que según los primeros datos actuaría por cuestiones ideológicas -se trataría, por tanto, de unos hacktivistas sociales-, pero que además buscan protagonismo entre sus colegas, según las fuentes consultadas por ABC.

Es muy significativo que Enrique Arias Gil, el profesor español de 37 años sobre el que pesa una orden de detención internacional por su relación con el grupo hacktivista prorruso 'noname057(16), difundiera también esta información sensible en su canal de Telegram. La fotografía de Arias Gil figura en la página de delincuentes más buscados de Europol, aunque en este caso él no sería el autor de la exfiltración, sino que se ha limitado a reproducirla para hacer el mayor daño posible.

Los hechos son investigados por el el magistrado Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha decretado el secreto de sumario. Además de una revelación de secretos y de daños informáticos, los hechos podrían ser constitutivos también de un delito de ciberterrorismo si la difusión de este tipo de información del jefe del Ejecutivo y otros miembros del Gobierno se realiza con la intención de generar temor o desestabilización.