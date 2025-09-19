El 'hacktivista' captado por Moscú señala en su canal a supuestos agentes del CNI

Enrique Arias Gil, el profesor español de 37 años acusado de colaborar con el mayor grupo hacktivista prorruso, noname057(16), y al parecer refugiado en ese país para eludir la Orden Internacional de Detención (OID) dictada contra él por la Audiencia Nacional, no sólo ... estaría detrás de la difusión en la red de las direcciones de correos electrónicos, personales y profesionales, de militares, guardias civiles y policías españoles, sino que además utiliza estos días sus canales para identificar y señalar a supuestos agentes y colaboradores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En concreto, los dos últimos textos difundidos con su seudónimo, 'desinformador ruso', son del 15 y 16 de septiembre; es decir, sólo tres días después de que se conociera esa orden de busca y captura internacional y la publicación de su fotografía, datos y cargos que se le imputan –daños informáticos con fines terroristas, apología del terrorismo y pertenencia a una organización criminal– en la página de Europol en la que aparecen los delincuentes más buscados.

«Seguimos desenmascarado a los espías españoles», se lee en la primera línea de su último texto publicado, lo que parece indicar que no está dispuesto a detener esta actividad. Al final de lo que él llama «carta», acusa a la persona sobre la que gira la misma de «haber participado, durante años, en el intento de derribo contra mi persona que se ha acabado materializando formalmente el pasado 12 de septiembre de 2025, con una orden de arresto internacional emitida por Europol (...) Yo estoy feliz y satisfecho en la Madre Patria, con los míos, y a quienes siempre defendí».

En total, en los dos textos aludidos identifica hasta cuatro personas que o bien trabajararían para el CNI o colaborarían con los servicios de inteligencia. Lo hace además exponiendo una serie de peripecias sobre sus supuestas actividades, aunque no aporta prueba documental alguna que permitan determinar la veracidad de sus afirmaciones.

De hecho, según ha podido saber ABC, «hay preocupación cero en el servicio de inteligencia español». «Las personas de las que habla este individuo no tienen las características de las que sí tienen relación con el centro, de las que por supuesto ni trascienden, ni van a trascender datos. Es desinformación pura y las consecuencias de esas publicaciones son nulas, aunque es muy probable que siga con ellas».

Lo que sí traslucen los dos textos es el desprecio que Gil Arias siente por el servicio de inteligencia español y la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía. De hecho, en el relato de una supuesta conversación con un subinspector de esa unidad, especializada en la lucha contra el terrorismo y las ciberamenazas, y que además tuvo junto a sus colegas alemanes un papel clave en la operación contra noname057(16), califica a los policías que trabajan en ella de «criminales vestidos de azul».

«En guerra»

Las fuentes consultadas por ABC reflexionan sobre lo que sucede con este individuo: «Hay un punto que nadie parece querer entender. Rusia está en guerra con la OTAN, o si se prefiere, con Occidente. Y en la guerra todo vale. Utilizan a este individuo y lo harán con cualquiera que les sea útil para intentar desestabilizar».

No se trata tanto, pues, de que Enrique Arias Gil sea muy importante para los rusos –Pablo González, también conocido como Pavel Rubtsov, detenido por Polonia y condecorado por el Gobierno de Putin al llegar a Rusia tras ser liberado tiene un papel mucho más relevante en el GRU (inteligencia militar rusa)– pero estos dos textos publicados estos últimos días demuestran que hará todo el daño que sea capaz.

Prueba de ello es que en una de las 'cartas' intenta provocar un enfrentamiento entre el Centro Nacional de Inteligencia y la Jefatura de Información de la Guardia Civil, con la que asegura haber colaborado en algún momento. «No todo funciona al nivel más alto, y las actividades de este individuo es la mejor prueba de ello», dicen las fuentes consultadas.

Curso Superior de Inteligencias de las FF.AA.

Mientras, continúan las investigaciones para saber dónde se hackearon los correos electrónicos de militares, guardias civiles y policías, incidente adelantado por ABC, pues existe la posibilidad de que no fueran sólo obtenidos de la base de datos del seminario de cibeseguridad Cib3Wall 2025, organizado por la Policía. De hecho hay otro dato interesante, que abre el abanico: los militares afectados son todos alumnos del Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de 2017 y 2018.

Esta circunstancia es investigada con el máximo interés por el Mando Conjunto del Ciberespacio, la unidad militar responsable del planeamiento, la dirección, la coordinación, el control y la ejecución de las operaciones en o a través del ciberespacio de interés para la Defensa Nacional, y en otras áreas del ciberespacio que se le encomiende.