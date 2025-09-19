Suscribete a
El 'hacktivista' captado por Moscú señala en su canal a supuestos agentes del CNI

«No es un personaje muy relevante para la Inteligencia rusa, pero intentará hacer todo el daño que pueda»

Se trata de acciones de desinformación, pero por ahora sin trascendencia para la actividad del servicio de inteligencia

Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Madrid

Enrique Arias Gil, el profesor español de 37 años acusado de colaborar con el mayor grupo hacktivista prorruso, noname057(16), y al parecer refugiado en ese país para eludir la Orden Internacional de Detención (OID) dictada contra él por la Audiencia Nacional, no sólo ... estaría detrás de la difusión en la red de las direcciones de correos electrónicos, personales y profesionales, de militares, guardias civiles y policías españoles, sino que además utiliza estos días sus canales para identificar y señalar a supuestos agentes y colaboradores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

