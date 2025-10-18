Suscribete a
ABC Premium

El Consejo de Estado alerta del riesgo de designar fiscales 'ad hoc'

En su informe a la reforma del Estatuto Fiscal recuerda que la Policía Judicial no depende del Ministerio Público

Aboga por reglas «claras y precisas» en el reparto de asuntos para alejar cualquier sospecha de parcialidad

Bolaños ni se plantea reformar el CGPJ pese al revés de Venecia

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz EFE
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ante la inminente asunción de la investigación penal por parte del Ministerio Público tienen que quedar claros los criterios de designación de los fiscales que llevarán los distintos procedimientos en aras de evitar cualquier tipo de «discrecionalidad o arbitrariedad».

Así lo asegura el Consejo de ... Estado en su informe al anteproyecto de ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, un texto que va en paralelo a la reforma que deja en manos de la Fiscalía la instrucción de las causas penales. Se trata de un cambio radical de modelo procesal que no sólo se pretende aprobar en el momento de mayor crisis de credibilidad de la Fiscalía, con su jefe sentado en el banquillo de los acusados, sino que, como recuerda el Consejo de Estado, requiere un «enorme esfuerzo de trabajo y medios personales, materiales y económicos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app