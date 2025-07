Congreso nacional del PP, en directo: última hora sobre Feijóo, Ayuso y noticias reacciones desde Madrid hoy

Sigue en directo la última hora del congreso nacional del Partido Popular en Madrid y todas las noticias y reacciones sobre Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso hoy.

Bajo el lema «Toma Partido por España», el PP inaugura este viernes su XXI Congreso Nacional del partido, que se celebrará este fin de semana en Madrid, y lo hacen en un momento de alto voltaje político por las consecuencias del caso Koldo en el PSOE. Como en otros cónclaves, venden 'menchandising' como camisetas o sudaderas, en este caso con frases de Pedro Sánchez como «Fachosfera» o «Son las cinco y todavía no he comido».

En la inauguración del congreso, Serrano no desaprovecha la ocasión para lanzar varias pullas a los socialistas: «Veis mucha cortina, pero os aseguro que detrás no hay ni una sola urna de cartón ni tampoco habrá nadie metiendo papeletas como le hacen a Pedro Sánchez en sus congresos (...) Tampoco hemos preparado despachos para sobrinas. Eso quizá en el Comité Federal del PSOE», dice.