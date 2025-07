Feijóo se compromete a reconstruir el país y rescatarlo de «todos los atropellos de la pesadilla que estamos viviendo»

Alberto Núñez Feijóo será reelegido este sábado como presidente del Partido Popular, lo que le asegura, al menos, cuatro años más de mandato en los que el líder del partido aspira a hacerse con una presidencia del Gobierno que no logró en julio de ... 2023. Objetivo para el que lleva trabajando desde entonces, con una labor de normalización interna que ha desembocado en este congreso nacional pleno de unidad y ambición. Y del que sale reforzado a la espera de afrontar una nueva batalla electoral ante Pedro Sánchez.

En el discurso previo a las votaciones -con el que presentó oficialmente su candidatura-, Feijóo apenas hizo menciones al presidente del Gobierno. Ni una palabra directa. Y eso, que durante el día, en el congreso del PP, no se habló de otra cosa. «¡Menudo funeral! ¿Habéis visto las caras?», señalaba a la carrera un alto cargo de los populares para referirse al Comité Federal de los socialistas, celebrado apenas a un puñado de kilómetros del congreso nacional del PP. «Lo de Salazar -al que finalmente Sánchez no situó en su Ejecutiva al ser acusado por mujeres del partido de comportamientos inadecuados- ha sido la traca final. Cuando algo va mal, siempre tiende a ir peor y Pedro Sánchez está acabado», apuntaba otro de los rostros visibles del PP.

Hasta Feijóo, cuidándose de no referirse específicamente al presidente del Gobierno, sí habló del Comité Federal, comparándolo con lo vivido en Ifema. «No hay más que comparar lo que ha pasado esta mañanita en Ferraz con lo que está pasando aquí estos días».

Noticia Relacionada Un nuevo caso de machismo dentro del PSOE revienta el discurso de renovación de Sánchez Mariano Alonso La renuncia de Francisco Salazar como futuro adjunto a la Secretaría de Organización tras las acusaciones de comportamientos inadecuados hacia mujeres marca la jornada. El presidente del Gobierno confiesa tener el «corazón tocado» por el caso Cerdán pero la «determinación intacta»

Un asunto que Feijóo dejó a un lado para centrarse en su partido. En una hoja de ruta para llegar a la Moncloa que condensó en un «decálogo de intenciones» para llevar a cabo «un cambio de raíz en España». «Ganar para que gane España», afirmó. Porque el país, en su opinión, está «en crisis» y «nosotros somos la única alternativa a la actual decadencia».

Feijóo se comprometió a no «negociar la unión entre españoles» y a segurar «la igualdad de oportunidades y ante la ley» ya que es «una obligación moral» y apuntó a un futuro entre rejas de aquellos que ahora se preocupan por la Justicia. «Sólo los delincuentes la temen, la desprestigian y la amordazan. Creo en la política honrada, en las instituciones independientes, y en el Estado de Derecho», señaló, antes de proclamarse un «presidente libre» que gobernará sin peajes. «No vamos a ser nunca el partido que nuestros adversarios quieran que seamos. Conmigo España no está ni estará en venta», advirtió ante el aplauso general de un auditorio entregado.

Pero también alertó Feijóo de que el camino no acaba en este congreso nacional, sino que no ha hecho más que empezar. «Si no conseguimos el cambio, hemos fracasado en este congreso por muy bien que salga. Esto acabará después del recuento electoral«, recordó, además de comprometerse, como lo hizo tres años atrás, cuando fue elegido por primera vez presidente del PP. »Si mi compromiso hace tres años fue reconstruir nuestro partido, hoy mi compromiso es reconstruir nuestro país«, dijo.

Además, recordó que «la próxima legislatura no será una legislatura al uso», porque «habrá que hacer dos cosas: acabar con todos los atropellos de la pesadilla que estamos viviendo y hacer las reformas necesarias que impidan que se pueda hacer de nuevo tanto daño a la nación».

Por último, Feijóo hizo un repaso a su nueva dirección, haciendo especial hincapié en Cuca Gamarra, que salió de la secretaría general y que asumirá una vicesecretaría, y al resto de elenco con el que espera alcanzar al fin la Moncloa.