Las seis preguntas con respuesta de Feijóo sobre su Gobierno del futuro: «O Sánchez o yo, no hay más»

Alberto Núñez Feijóo condensó en seis preguntas su modelo de alianzas por si un día llega a la Moncloa. Un modelo en el que no contempla una coalición con Vox y sí se muestra abierto a pactar con todas las fuerzas del arco parlamentario, a excepción de Bildu. Hablar, pero siempre dentro del marco constitucional y sin saltarse la ley. Estas son las seis preguntas con respuesta de Feijóo a los españoles:

¿Qué Gobierno habrá después de las próximas elecciones generales?

«Solo hay dos opciones: o Sánchez o yo. No hay más. O Sánchez o nosotros. Y yo quiero un Gobierno en solitario. El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros. Creo que donde hay que trabajar es en conseguir las alianzas en el Congreso».

¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox comonos pide la izquierda?

«No. Vox es la tercera fuerza política de este país, sus votantes merecen unrespeto, y yo no estoy dispuesto a arrinconarles».

¿Vamos a establecer un cordón sanitario al PSOE como pide Vox?

«Con este PSOE es imposible pactar. Con el sanchismo no se puede acordar, lo sé por experiencia. Eso no significa renunciar para siempre a que este país recupere los consensos en los asuntos que lo requieren. La Presidencia del Gobierno exige grandeza y yo la voy a tener».

«¿No habrá cordones sanitarios en mi Gobierno?

«Sí, por supuesto. A Bildu. Yo no voy a sentarme en la mesa con ningún representante de ese partido ni les voy a abrir el Palacio de La Moncloa. Y además, en mi primera intervención como presidente del Gobierno me dirigiré a ellos en el Congreso y les diré que nada hablaremos mientras no pidan perdón a todas las víctimas de ETA y no ayuden a esclarecer todos los crímenes que costaron la vida a nuestros compañeros y a los compañeros de otros. Como presidente del PP se lo debo. Se lo debemos todos».

¿Qué pasará si nos faltan votos para la investidura?

«Lo que ya pasó hace unos años. Yo no voy a dar al independentismo lo que no quiero y lo que no puedo, ni a firmar nada que vaya en contra lo que hemos aprobado hoy aquí. Y nada es nada. Lo siento, a mí no se me da bien someterme al independentismo. A lo largo de mi vida, le hemos ganado al nacionalismo y al independentismo en Galicia. No se me da bien someterme».

¿Cuál será la relación con los nacionalistas?

«Pues claridad y vigilancia. Sí, claridad. Yo no me dedico a engañar a nadie. Tampoco a ellos. Es mejor ser claros: fuera de la ley y de la Constitución, nada de nada. Y sí, vigilancia: yo no voy a consentir más desafíos a nuestro país. Siempre he mostrado mi consideración por la diversidad de España. La conozco. Es más, la siento. Pero hay una máxima por encima de eso: creo en una España de ciudadanos libres e iguales. Y por resumir lo que justifica todas las respuestas que he dado a las preguntas anteriores. Buscaré siempre la integración de todos, pero con una salvedad: las minorías deben ser escuchadas y respetadas, pero no puede ser que marquen el rumbo de la nación. Mucho menos si persisten en destruir la propia existencia de España. En España van a mandar la mayoría de los españoles».