Investigan a un alcalde socialista castellonense por posible delito electoral con la captación de votos

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs (Castellón) ha abierto una causa por un supuesto delito electoral en la captación de votos al alcalde de la localidad castellonense de Cervera del Maestre, el socialistaAdolf Sanmartín, y ... una concejal, tal como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El procedimiento, que nació a raíz de la denuncia de un particular en el año 2023, se encuentra en fase de instrucción y el juzgado está practicando diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Este denunciante es uno de los cuatro investigados en total en el procedimiento, según las mismas fuentes.

Según Radio Castellón Cadena Ser, que ha adelantado la noticia, un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón apunta que en la comisión de estos hechos existía «una clara jerarquía y reparto de tareas, siendo Adolf Sanmartín el líder, encargado de captar los votos aprovechando su figura de autoridad para convencer a las víctimas».