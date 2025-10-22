El gran consumo alerta de que sin medidas urgentes en cinco años no se podrá sustituir a la generación que se jubila

Duro reprimenda del sector del gran consumo a la clase política española por la debilidad parlamentaria y un escenario social preocupante en el que, sin medidas urgentes, será imposible sustituir en 2030 a toda una generación que se jubila. El presidente de AECOC, ... Ignacio González, ha pedido ahondar en el bajo nivel de productividad y atacar la «pesadilla» del absentismo laboral, que lastran la competitividad de las empresas en España.

Durante la inauguración del 40º Congreso AECOC de Gran Consumo, el máximo dirigente de la asociación de fabricantes y distribuidores ha radiografiado el contexto geopolítico, económico, social, tecnológico, medioambiental y legal en el que opera el sector y su impacto en el futuro de los negocios.

González ha destacado que, pese a la incertidumbre política, tanto en el escenario internacional como nacional, «la economía española va razonablemente bien». De hecho, España, con un crecimiento interanual del 3,1%, presenta resultados mucho mejores que otras economías de nuestro entorno. Además, las previsiones tanto para el fin de este ejercicio (con un crecimiento de entre el 2,3% y el 2,9%) como para los próximos años (oscilan entre el 1,6 y el 2% en 2026 y el 1,7% en 2027) son también esperanzadoras para el gran consumo.

No obstante, esta bonanza económica se produce en un contexto internacional marcado por el fin de las reglas del libre comercio, «tal y como lo conocíamos hasta ahora», y por un panorama nacional que Ignacio González ha descrito como de «crispación insoportable». «Resulta, por ello, curioso que, a pesar de la tormenta interna y externa, el gran consumo crezca» (un 2,9% en volumen y un 4,2 en valor), algo que, según sus propias palabras, «no es mérito de la clase política sino fruto del esfuerzo del mundo empresarial y de la sociedad civil».

Así, ha matizado que mientras la macroeconomía crece, la microeconomía o la economía doméstica presenta «una cara mucho menos amable». En su opinión, el consumo se recupera gracias al crecimiento de la población residente y el impulso del sector turístico, pero tiene dos factores de riesgo que condicionan el crecimiento presente y futuro: la situación financiera de los hogares y el futuro de nuestro mercado laboral.

Los datos ofrecidos por AECOC señalan que la renta bruta disponible de los españoles mejora en el corto plazo, pero se ha mantenido estable en los últimos diez años, algo que posiciona la economía nacional en una situación de clara desventaja con respecto a otras europeas. Además, avisa que la vivienda se ha convertido en un problema estructural, especialmente para los jóvenes, lo que está ocasionando un «grave problema de desigualdad generacional».

Otro de los graves problemas de la economía economía pasa por el futuro del mercado laboral ya que, según el presidente de AECOC, aunque «batimos récord en el número de ocupados los problemas de fondo persisten: paro juvenil, bajos salarios, desajustes entre la oferta y la demanda y baja productividad».

Reforma del modelo laboral

Por ello, González ha considerado urgente trabajar sobre cuatro ejes. El primero, incorporar más personas al mercado laboral porque «no tiene sentido» que en España sólo trabaje el 59% de la población activa mientras la media de la UE se sitúa en el 75,8%. «Hay que tener en cuenta que ya tenemos problemas para cubrir algunas posiciones y que, en los próximos 10 años, se jubilarán cinco millones de trabajadores, mientras por demografía sólo podremos cubrir 1/3 de esos puestos de trabajo», ha argumentado. Por tanto, llama a atraer a más población activa, no deshacerse del talento senior e impulsar un plan de inmigración capacitada y ordenada.

El segundo eje responde a la necesidad de mejorar la cualificación de los trabajadores, mediante el impulso de la formación dual y la enseñanza de oficios. «No podemos permitirnos como país tener la fuerza laboral con menos cualificación de toda la Unión Europea, a excepción de Portugal», ha criticado.

El directivo ha advertido de la creciente escasez de perfiles técnicos en las empresas del sector -«faltan profesiones tan necesarias como un pescadero, un carnicero o un transportista»— y ha alertado de que, sin medidas urgentes, en 2030 será imposible sustituir a la generación que se jubilará.

Asimismo, ha pedido trabajar en la mejora de la productividad y la lucha contra el absentismo. La primera es, en su opinión, «la única forma de poder mejorar los salarios y de que los ciudadanos puedan incrementar su poder adquisitivo». «La baja productividad es un lastre para la economía española y esto no es un problema que se pueda solventar con medidas improvisadas y de pequeño calado, sino que requiere de un plan serio; un proyecto de país», ha afeado.

Finalmente, el presidente de AECOC considera que «ha llegado el momento de atacar de una vez por todas» los porcentajes de absentismo laboral, un problema que cada año cuesta al sistema 33.000 millones de euros, de los cuales 16.000 los asumen directamente las empresas. De hecho, sólo en los últimos cinco años los porcentajes de absentismo laboral han crecido en un 52%. O lo que significa que a diario faltan a sus puestos de trabajo 1,7 millones de personas, lo que supone «un récord histórico y una amenaza sin precedentes a la competitividad de las empresas».

El representante de las empresas de consumo ha expuesto que un marco normativo «excesivamente abultado y, en ocasiones, no bien orientado» condicionan el futuro de un sector clave para la economía y la sociedad española. Por ello, ha pedido a la clase política que abandone sus «luchas partidistas» para centrarse en «resolver los problemas de la ciudadanía», que se deje de «criminalizar» la figura del empresario y el papel de las empresas y que se escuche a un sector que aporta el 25% del PIB y 4,5 millones de puestos de trabajo a la economía española.