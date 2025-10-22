Suscribete a
ABC Premium

El gran consumo alerta de que sin medidas urgentes en cinco años no se podrá sustituir a la generación que se jubila

El presidente de Aecoc, Ignacio González, afea la «insoportable crispación política» y avisa de la «debilidad parlamentaria» con tres años sin presupuestos generales

Juan Roig pide a los empresarios no avergonzarse de ganar dinero y reclama una mejor gestión de los impuestos

Ignacio González, presidente de AECOC
Ignacio González, presidente de AECOC ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Duro reprimenda del sector del gran consumo a la clase política española por la debilidad parlamentaria y un escenario social preocupante en el que, sin medidas urgentes, será imposible sustituir en 2030 a toda una generación que se jubila. El presidente de AECOC, ... Ignacio González, ha pedido ahondar en el bajo nivel de productividad y atacar la «pesadilla» del absentismo laboral, que lastran la competitividad de las empresas en España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app