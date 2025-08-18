Detenido el encargado de un hotel de Benidorm por pedir 100 euros a los trabajadores por no hacerles la vida imposible

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Benidorm a un varón de 43 años, responsable del comedor de un hotel, por extorsionar y acosar a los trabajadores para que le pagaran 100 euros mensuales, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación policial dio inicio cuando los agentes tuvieron conocimiento de que, en un hotel de la ciudad, el jefe de comedor pedía dinero a otros empleados por ser contratados y, posteriormente, les solicitaba mensualmente una cantidad económica por encomendarles tareas más llevaderas y mantenerles en dicho puesto.

Ante esta situación, y al estar produciéndose presumiblemente un delito de extorsión y otro de acoso laboral, los agentes realizaron una serie de gestiones para esclarecer los hechos e identificar al presunto autor.

En este sentido, tras ser puesto a declarar uno de los trabajadores del hotel, confirmó que había presenciado cómo un trabajador fue acosado laboralmente tras dejar de realizar varios pagos al investigado, teniendo finalmente que dejar el trabajo por el nivel de presión que comenzó a sufrir.

El investigado realizaba las entrevistas de trabajo a los futuros empleados y tenía poder para influir en la contratación o despido de los mismos, circunstancia que aprovechaba para solicitar dinero a algunos trabajadores que necesitaban urgentemente el trabajo debido a su situación económica.

100 euros mensuales para seguir trabajando

Una de las exigencias realizadas por el detenido era el pago de 100 euros mensuales por seguir trabajando en el hotel, el cual fue efectuado durante algún tiempo por varios empleados del hotel, quienes empezaron a sufrir presiones ante la negativa de seguir pagando.

Los agentes tomaron declaración a varios empleados del hotel bajo sus órdenes, que tras negarse a pagar al investigado —bajo la promesa de colocarlos en buenos turnos y con tareas sencillas— tuvieron que despedirse voluntariamente al serles encomendadas tareas «inasumibles para una sola persona» por las que no habían sido contratados y horarios no ajustados a sus derechos y sin ningún tipo de rotación o libranza. Otros trabajadores se negaron a declarar ante la Policía Nacional por miedo a ser despedidos.

Finalmente, el investigado fue localizado por los agentes y detenido por la presunta comisión de los delitos de extorsión y acoso laboral. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Benidorm.