Un «fuerte hedor» cerca de un cuartel de Policía guía a los agentes a desmantelar dos cultivos de marihuana en Valencia

Imagen de una de las plantaciones de marihuana incautadas a un hombre en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en la localidad valenciana de Xirivella, por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, tras descubrir que tenía en propiedad dos inmuebles con plantaciones indoor de marihuana. Los agentes han incautado 279 plantas de marihuana con cogollos de un peso cercano a los 35 kilos y varios útiles para su cultivo.

Según ha informado Jefatura en un comunicado, la investigación dio inicio después de que los agentes del Puesto de Xirivella detectasen en las inmediaciones de las dependencias policiales un fuerte hedor a marihuana que hizo sospechar de la existencia de alguna plantación.

Tras varias gestiones, fueron localizados dos posibles inmuebles que podrían estar ocultando plantaciones indoor de marihuana, por lo que se procede a la identificación del propietario y a solicitar los servicios de la compañía eléctrica.

Tras llevar a cabo una inspección en ambos puntos, fue verificada la existencia de defraudación de fluido eléctrico y, acto seguido, se ha personado el propietario, que ante los indicios ha reconocido los hechos y ha autorizado el acceso a los inmuebles.

En su interior los agentes han localizado en una de las viviendas una habitación acondicionada para el cultivo indoor de marihuana con 144 plantas. En el otro inmueble se ha localizado otra plantación en un habitáculo con panel aislante para evitar ser detectada y otra habitación adaptada para el cultivo con 135 plantas de marihuana.

De esta forma han sido incautadas un total de 279 plantas de marihuana y casi 35 kilogramos en cogollos, además de útiles para su cultivo, y se ha procedido a la detención del presunto autor de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.