La Generalitat Valenciana espera vacunar esta misma semana a 76.000 personas ante el coronavirus

La Generalitat Valenciana ha puesto su esperanza para frenar la propagación del coronavirus en las nuevas medidas que han entrado en vigor este lunes y en la inminente llegada de la vacuna contra el Covid-19. De hecho, el Gobierno presidido por Ximo Puig esperar vacunar esta misma semana a 76.000 personas.

A pesar de las dudas generadas por la nueva cepa del virus descubierta en Reino Unido, el Ministerio de Sanidad ha asegurado que la vacuna desarrollada por Pfizer continúa siendo efectiva, por lo que se mantiene el plan para que se pueda administrar en la Unión Europea a partir del próximo domingo, 27 de diciembre.

Al respecto, la Generalitat Valenciana sigue a la espera de la información del Ministerio respecto a las dosis que llegarán a la región. Con todo, el Gobierno valenciano calcula que podrán disponer de 600.000 con las que esperan que a finales del próximo mes de febrero se pueda haber inmunizado a 170.000 personas en la autonomía, según explicó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una entrevista publicada por «Las Provincias» este domingo.

Una bona notícia per a començar una setmana que acabarà amb 76.000 persones a la Comunitat Valenciana vacunades de Covid-19



"Investigadors valencians (@UPV) desenvolupen una tècnica per a detectar el virus en 30 minuts per la saliva"



És la ciència. Ahí tenim la nostra esperança pic.twitter.com/xqYHDpVspm