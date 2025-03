Medidas Navidad en Valencia en directo: cierre perimetral, toque de queda y nuevo horario de los bares desde este lunes

21:00

El presidente de la Generalitat informa al ministro del Interior de que ha contactado con las compañías aéreas.

20:30

El Ayuntamiento de Alcoy ha decidido cerrar las áreas de juegos de los parques infantiles y los espacios municipales deportivos desde este lunes y hasta el próximo 4 de enero por el aumento de positivos por el Covid-19 en los últimos días, según han informado fuentes municipales. También quedan suspendidas durante ese mismo periodo las actividades municipales, como las juveniles, las rutas de turismo o los talleres culturales, incluidos los del Casal del Nadal.

20:15

La consellera de Sanidad, Ana Barceló , ha pedido este extremar las precauciones en la comarca valenciana de La Costera y en concreto ha mostrado su preocupación por la alta incidencia en los municipios de Xàtiva y Canals. Al respecto, ha señalado que en el Hospital Hospital Lluís Alcanyís la ocupación en planta de pacientes covid es del treinta por cient y la UCI ya está al cincuenta por ciento.

20:00

La región sigue a la cabeza de hospitalizaciones y de la tasa de positividad en vísperas del comienzo de las fiestas.

19:45

El fin de semana deja veinte muertos más en la Comunidad Valenciana, la autonomía con más ingresos en los últimos días.

19:30

La mayoría de focos de Covid-19 son de pequeña magnitud y un 76 por ciento se concentran en Valencia.

19:15

La Comunidad Valenciana espera que este martes el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020 otorgue una alegría en un año marcado por la tragedia que ha supuesto la pandemia del coronavirus.

19:00

El ocio nocturno «no acaba de despegar» en su horario de apertura diurno y, tras el segundo fin de semana abierto, hace un llamamiento a las reservas en la «tardebuena», el día de Navidad, la «tardevieja» y Año Nuevo para paliar las pérdidas acumuladas en el sector. La Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana (FOTUR) ha manifestado que la limitación de aforo sigue siendo un inconveniente, y el empresariado, con la nueva normativa horaria, está preocupado, puesto que influirá en la asistencia y temen que los clientes dejarán de acudir.

18:45

El Gobierno ha decidido de manera conjunta con Portugal la suspensión de los vuelos de entrada procedentes del Reino Unido desde este martes, tras la nueva cepa del coronavirus detectada, aunque sí permitirá la entrada de ciudadanos españoles o residentes en España. También reforzará el control fronterizo en Gibraltar, según ha informado Moncloa. Así lo han acordado tras la reunión del mecanismo de crisis de la Unión Europea, que este lunes ha analizado los efectos de la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido, y ha pedido que se eviten los viajes no esenciales.

18:30

La vacuna contra el coronavirus va a ser voluntaria, si bien se van a registrar, en el Registro de Vacunación, a las personas que se nieguen a ponérsela con el fin de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población. Así se establece en una actualización de la Estrategia de vacunación frente al Covid-19 en España, publicada este lunes por el Ministerio de Sanidad,aunque al ser documento «vivo» está sujeta a posibles nuevas actualizaciones según vayan conociendo nuevas informaciones sobre las vacunas.

18:15

Segundo fin de semana de apertura del ocio nocturno en horario diurno. Sin embargo, el sector no acaba de despegar. Desde la Federación Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana (Fotur) señalan que la limitación de aforo por el coronavirus sigue siendo un inconveniente y ahora, con la nueva normativa horaria, temen que se reduzca todavía más la asistencia de usuarios y consumidores y que incluso «dejarán de acudir». Además, Fotur señala en un comunicado que «sigue siendo insuficiente por todas las pérdidas producidas durante estos meses, que siguen acumulando números rojos».

18:00

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado que saben que el próximo domingo se podría empezar ya a vacunar en la Comunidad Valenciana contra el Covid-19 y están pendientes de que el Ministerio les informe de «cuándo van a llegar exactamente» las vacunas y les comunique en concreto cuántas dosis. Barceló, que ha hecho esas declaraciones este lunes en Xàtiva (Valencia), ha informado de que no tienen constancia de que la nueva cepa del virus SARS-CoV-2 detectada en Reino Unido «esté en la Comunidad Valenciana o en España».

17:45

La Feria de Navidad ha abierto sus puertas en Valencia sin algunas de sus icónicas atracciones como la noria y con un aforo del cincuenta por ciento, como establece las medidas que rigen la actual situación de pandemia por el coronavirus , y estará operativa hasta el próximo 31 de enero. Desde el viernes 18 de diciembre, una vez la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia aprobó la solicitud, las luces y la música que acompaña a la instalación ferial ya lucen en la habitual parcela propiedad de Adif ubicada en la Avenida Ingeniero Manuel Soto.

17:30

Empresarios y trabajadores de eventos y espectáculos se han concentrado este lunes ante el Palau de la Generalitat para pedir ayudas y un plan de reactivación tras más de 2.000 cancelaciones de contratos este año, que han reducido la facturación a cero y les han llevado a un perjuicio económico de 100 millones de euros.

17:15

El Ayuntamiento de Gandia ha decidido ampliar 15 días más las restricciones anti-covid y su alcaldesa, Diana Morant, ha insistido en que: «no nos podemos permitir celebrar la Navidad» . En una declaración institucional tras la Junta de Gobierno, Morant ha indicado que «no es momento de vacaciones ni de analizar la norma para ver cómo trampearla». «Hemos sufrido pérdidas inasumibles y no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por quienes nos cuidan». «Algunos días hemos estado por encima de cien positivos, lo cual es una barbaridad, y la media de edad de quienes están en la UCI es de 45 años. Nos puede pasar a cualquiera», ha asegurado. A juicio de la alcaldesa, la «correa de transmisión del virus son las personas y, por tanto, la única forma de controlar el virus es nuestro comportamiento».

17:00

El sindicato CSIF ha pedido a la Conselleria de Educación que aproveche las próximas fiestas navideñas para incrementar las medidas de prevención en los recintos escolares instalando filtros HEPA y detectores de CO2. El sindicato señala que no basta con instalar filtros HEPA en 8.000 aulas con problemas de ventilación , como anunció la Conselleria hace un mes, sino que reclama que se extienda la medida a la totalidad de aulas y espacios educativos cerrados. La central sindical plantea igualmente a Educación que prepare un protocolo para realizar PCR a docentes antes de retornar a las aulas después del periodo navideño, de manera que «lo puedan hacer en plenitud de condiciones y minimizando el riesgo de contagio».

16:45

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galiana, ha informado este lunes de que finalmente se ha suspendido la cabalgata de Reyes Magos y también las visitas al belén que tradicionalmente se instala en la Salón de Cristal de la Casa Consistorial, que únicamente podrá ser contemplado por internet , gracias a una grabación que se realizará ex profeso. Galiana ha informado de que el personal del Ayuntamiento recogerá a los Reyes «en el punto de la ciudad que se le indique» y que los trasladarán al Consistorio para que el alcalde, Joan Ribó, les reciba. Ha indicado que no se informará de este recorrido para evitar aglomeraciones, aunque el acto se retransmitirá en directo . Lo que no se ha suspendido, según el concejal, es el recorrido de la Missatgera Caterina por los barrios, que recogerá las cartas a los Reyes desde el 26 de diciembre al 5 de enero. únicamente podrá ser contemplado por internet, gracias a una grabación que se realizará ex profeso.

16:30

El 26 % de los festivales de cine celebrados en la Comunidad Valenciana han tenido que ser suspendidos a causa de la pandemia, según ha indicado el informe 'FestiMapp. Mapa de festivales de cine de la Comunitat Valenciana', elaborado por el Institut Valencià de Cultura (IVC). El 28 % de los certámenes de la Comunitat han sido pospuestos a otras fechas , y el 78 % se han visto afectados de alguna manera a consecuencia de la pandemia, se indica en un informe que también ha revelado que más del 60 % de los festivales han nacido en esta década.

16:15

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha lamentado actitudes «irresponsables» como la de los estudiantes del colegio mayor Galileo Galilei de Valencia «después de lo que hemos pasado y estamos pasando» por la pandemia de coronavirus. «La cuestión no está solo en la fiesta sino que todas las personas que participan en esos encuentros, que saben que no deben hacerlo, vuelven a casa, donde están las personas mayores, sus familias», ha recordado. Según Barceló, «esto tendría que ser una cuestión de pedagogía por parte de las familias y también por parte de las personas que acuden a esas fiestas y sin tomar ninguna medida o precaución». «Es irresponsable, después de lo que hemos pasado y estamos pasando, y aunque veamos al final del túnel una esperanza con la vacuna, hay que llegar, y para llegar tenemos que seguir siendo muy estrictos con las medidas», ha concluido.

16:00

El 86 % de los centros educativos valencianos, un total de 1.587 de los 18.45 existentes, han concluido la decimoquinta semana del curso, que va del 14 al 18 de diciembre, sin incidencias por la COVID-19 durante la penúltima semana académica del 2020.

15:45

Los agentes levantan acta a un restaurante ilegal y otros establecimientos por incumplir la normativa frente al coronavirus.

15:30

Las empresas piden un plan de reactivación para los dos próximos años con la recuperación de todos los eventos cancelados por el Covid-19.

15:15

El alcalde de Alcoi (Alicante), Toni Francés, ha señalado, respecto a la celebración de la tradicional Cabalgata de Reyes -la más antigua de España- que «la salud es la prioridad absoluta». El primer edil -que ha anunciado este lunes nuevas restricciones en la localidad a causa del Covid-19 hasta el próximo 4 de enero- no ha confirmado en rueda de prensa la celebración de la Cabalgata, ya que, según ha declarado, «es imposible poder prever dentro de dos o tres semanas todo lo que se podrá o no se podrá hacer».

15:00

La Policía Nacional no levantó acta de sanción en el colegio mayor Galileo Galilei de Valencia la madrugada del pasado sábado porque cuando llegaron al centro los jóvenes allí concentrados ya se estaban retirando a sus habitaciones y solo quedaban grupos de tres a cinco personas con mascarillas. Así consta en el informe que el Cuerpo Nacional de Policía ha remitido a la Conselleria de Justicia, ha asegurado este lunes en Orihuela (Alicante) la consellera Gabriela Bravo , quien ha destacado la «buena actuación» del responsable del colegio mayor al llamar a la Policía y ha animado a «denunciar» conductas que infrinjan las normas anticovid .

14:45

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig , ha reclamado este lunes el cierre de las fronteras y los aeropuertos de la Comunitat a la llegada de ciudadanos de Reino Unido ante la nueva cepa de coronavirus «súper contagiosa», al igual que otros países que «se están blindando mientras España no hace nada». «Llegamos tarde y mal», ha advertido en los pasillos de Les Corts después de que países como Alemania, Francia, Países Bajos e Italia hayan decidido cancelar los vuelos con Reino Unido por la nueva cepa de Covid-19.

14:30

La tasa de incidencia entre los internos en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado es 2,2 veces menor que la del resto de la población, según el último informe elaborado por la Subdirección General de Coordinación de la Sanidad Penitenciaria de Instituciones Penitenciarias. En cuanto a la afectación de trabajadores, Instituciones Penitenciarias lamentó el fallecimiento de cuatro funcionarios de las prisiones de Alicante, Cuenca, Soria y Teruel. En estos momentos, el acumulado de positivos de la segunda oleada entre trabajadores es de 689.

14:15

El 99,1% de los casi

14:00

La Generalitat administrará las dosis en centros de salud y hospitales de campaña y espera tener a 170.000 personas inmunizadas a finales de febrero. [Lea aquí la noticia completa]

13:45

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig , ha pedido a la ciudadanía en un mensaje institucional «máxima prudencia» en estas fiestas navideñas para no asumir riesgos innecesarios en las celebraciones familiares o con personas allegadas, y ha subrayado en este sentido que «es preferible dejar la silla vacía un año a dejar la silla vacía para siempre». Puig ha trasladado también su afecto a las 2.700 familias valencianas que este año y los siguientes tendrán esa silla vacía en la mesa, la «del ser querido que ha perdido la vida en la pandemia del coronavirus ». «Sé que en estos días que se acercan, tan familiares y entrañables, nada será igual para vosotros, pero tenéis que saber que no estáis solos, que toda la sociedad valenciana os acompaña en ese gran dolor que supone perder a alguien. Su ausencia será su presencia, ahora y siempre, desde el recuerdo», ha señalado el presidente. [Lea aquí la noticia completa]

13:30

Correos ha constituido el Comité de Seguridad y Salud en la provincia de Valencia, tras las demandas de CCOO Y UGT . Se trata del órgano legalmente previsto en el que la empresa tiene que informar y dar participación a los representantes de los trabajadores, donde además deben discutirse, antes de que se implanten, las decisiones para evitar riesgos y daños a la salud de las más de 2.400 personas que trabajan en el servicio público postal en la provincia. Los sindicatos han reclamado mayores medidas de protección contra el coronavirus para los empleados, pues consideran «deficiente» la gestión realizada por Correos en materia preventiva frente a la pandemia . [Más información sobre el coronavirus en este enlace]

13:15

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha apostado por la coordinación europea para decidir sobre la nueva cepa de coronavirus de Reino Unido, y ha asegurado que en España «no hay constancia» de que haya presencia de esta cepa. En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que este lunes a las once de la mañana habrá una reunión a nivel europeo para tomar una decisión, después de que países como Alemania, Francia, Países Bajos e Italia hayan decidido cancelar los vuelos con Reino Unido, y ha avisado que España es el segundo país de la UE en número de cepas de Covid-19 y el quinto o sexto del mundo. [Más información sobre el coronavirus en este enlace]

13:00

Uno de cada cinco hogares de la Comunidad Valenciana con niños y niñas a cargo en situación de pobreza ha sufrido cortes de suministros básicos como consecuencia de la pandemia de coronavirus . Así lo asegura Save the Children , que alerta sobre «los graves impactos sociales y económicos de la crisis sanitaria entre las más de 720.000 personas en hogares con niños y niñas en situación de pobreza de la Comunidad Valenciana». [Más información sobre el coronavirus en este enlace]

12:45

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal responsable de 265 delitos de estafa relacionados con la venta de mascarillas y material para prevenir el Covid-19 en 21 provincias -Valencia y Alicante entre ellas- en una operación en la que han sido detenidas seis personas de nacionalidad moldava y realizado tres registros en Salou y Reus (Tarragona) y en San Adria del Besos (Barcelona). [Más información sobre el coronavirus en este enlace]

12:30

El personal de las residencias y el de la Conselleria de Sanidad está preparado para iniciar la vacunación frente al coronavirus de cerca de 76.000 personas en cuanto lleguen las vacunas a la Comunidad Valenciana, previsiblemente el domingo. Así lo han asegurado a EFE fuentes de la Conselleria de Sanidad, que han precisado que, según lleguen las vacunas, la intención es comenzar a vacunar a ese número de personas, de las que 50.000 corresponden a residentes y personal de residencias y 26.000 a grandes dependientes. [Lea aquí la noticia completa]

12:15

La prueba garantiza más del 97% de sensibilidad clínica y su precio no alcanza los cinco euros por unidad. [Más información y fotos en este enlace]

12:00

La Generalitat endureció las medidas tras registrar más de 2.000 positivos por coronavirus durante seis días seguidos. [Lea aquí la noticia completa]

11:45

La Comunidad Valenciana encabeza las hospitalizaciones en España de pacientes afectados por el coronavirus y las muertes como consecuencia del Covid-19 en los últimos siete días. [Lea aquí la noticia completa]

11:30

La cadena de supermercados presidida por Juan Roig adapta sus aperturas durante las fiestas navideñas a los distintos calendarios laborales autonómicos. [Más información en este enlace]

11:15

El cierre perimetral de la Comunidad Valenciana por el Covid-19 está en vigor desde el pasado 30 de octubre y se mantendrá, de momento, hasta el 15 de enero, por lo que hasta esa fecha estará prohibido entrar o salir de la autonomía sin causa justificada. [Lea aquí la noticia completa]

11:00

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia trabajan en una nueva forma de diagnosticar infecciones basada en tecnologías de DVD. [Más información y vídeo en este enlace]

10:45

La Comunidad Valenciana está cerrada desde este lunes y hasta el próximo 15 de enero salvo para los empadronados ante el descontrol de la pandemia del coronavirus . [Lea aquí la información completa]

10:20

La Generalitat endurece las limitaciones previstas para las fiestas tras el repunte de contagios de coronavirus . [Más información en este enlace]

09:55

La Comunidad Valenciana ha pasado de ser la región peninsular con menor incidencia acumulada del coronavirus a situarse en el podio de las autonomías con peores datos del Covid-19 junto con Baleares y la Comunidad de Madrid. [Lea aquí la noticia completa]

09:30

La Generalitat no hará excepciones durante las fiestas para permitir el desplazamientos de familiares y allegados. [Más información en este enlace]

09:15

Las autoridades refuerzan los c ontroles de tráfico en los puntos fronterizos con otras autonomías de cara a las fiestas. [Lea aquí la noticia completa]

09:00

El presidente de la Generalitat defiende que la Comunidad Valenciana «está preparada para recibir y administrar hasta 600.000 dosis de vacunas» . [Más información y vídeo en este enlace]

08:45

La Generalitat Valenciana ha decretado las medidas más restrictivas de toda España en materia de movilidad para tratar de frenar la propagación del coronavirus. [Más información en este enlace]

08:30

La Generalitat recomienda pero no obliga a que los encuentros sociales que se produzcan durante estos días sean de un máximo de dos grupos de convivientes. [Lea aquí la noticia complea]

08:15

La Generalitat endurece a partir de este lunes las limitaciones ante el incremento de los contagios de Covid-19 en vísperas de las fiestas. [Más información en este enlace]

08:00

Las cifras récord de contagios tras el puente de diciembre dejan a la autonomía en una posición delicada en medio de la Navidad, la vacunación y a las puertas de la tercera ola de la pandemia del Covid-19 . [Lea aquí la noticia completa]