Suscribete a
ABC Premium

El TSJ de Cataluña amnistía a un hombre acusado de realizar «ataques no autorizados» a empresas no independentistas

El procesado estaba pendiente de juicio y afrontaba una condena de prisión de 18 años y el pago de una multa de 10.000 euros

Un hombre mata a tiros a su yerno, agente de los Mossos, en plena calle en Lérida

Exterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
Exterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) efe

ABC / EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aplicado la amnistía a un hombre acusado de realizar «ataques no autorizados» a los sistemas de diversas páginas web de empresas públicas y privadas contrarias al proceso independentista, así como por difundir información obtenida ... a base de ellas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app