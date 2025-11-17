Grupo Hotusa debate sobre el futuro del turismo urbano en su primer Foro Barcelona

Grupo Hotusa ha celebrado hoy su primer Foro Barcelona para debatir sobre el papel del turismo urbano como motor de progreso económico. Reuniendo a más de 250 personalidades del ámbito institucional y empresarial, la reunión ha sido inaugurada por el presidente de Grupo Hotusa, ... Amancio López Seijas, quien ha destacado que «gran parte de la transformación de las ciudades postindustriales ha sido precisamente gracias al turismo. Barcelona es el caso de éxito más claro, erigiéndose en una de las ciudades más conocidas y deseadas del mundo».

En un momento también de debate sobre el impacto del turismo en las ciudades, los participantes subrayaron la necesidad de tener un foro de reflexión que impulse la acción conjunta del sector público y privado para repensar el modelo.

En el acto de apertura, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado que España vive un momento de liderazgo global en materia turística, con más de 76 millones de visitantes y una aportación económica superior a los 105.000 millones.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido por su parte que «Cataluña necesita un turismo regulado, diversificado y renovado», capaz de minimizar externalidades negativas y de maximizar su contribución al bienestar colectivo. Por su parte, el alcalde Jaume Collboni aludió al deseado modelo «de los tres tercios: un tercio de turismo de ocio, un tercio de cultura y un tercio de turismo en negocios».