Ana Pastor y Juan Abarca ponen en valor el binomio turismo - salud como motor económico español y pilar del bienestar global

Grupo Hotusa ha celebrado hoy en el hotel Eurostars Madrid Tower 5* la 48ª edición de su ciclo de desayunos «La Industria de la Felicidad», protagonizada por Ana Pastor Julián, exministra de Sanidad y consumo, y Juan Abarca Cidón, presidente ... del grupo HM Hospitales.

El encuentro, celebrado bajo el título «Turismo y salud: el binomio del bienestar global», ha sido moderado por el periodista Juan Fornieles, subdirector de El Mundo. En esta edición se ha explorado la intersección entre turismo, salud y bienestar, y cómo la hospitalidad puede convertirse en una herramienta esencial para combatir el estrés y promover una vida más equilibrada.

En el marco de la charla, los ponentes han reflexionado sobre el papel del turismo como agente de bienestar integral y sobre la necesidad de abordar la salud desde una perspectiva holística que combine descanso, buena alimentación, deporte y desconexión digital. Asimismo, se han debatido temas como la creciente oferta de establecimientos orientados al bienestar —desde los hoteles deportivos hasta los programas antiaging— y los límites de esta tendencia en una sociedad cada vez más preocupada por la longevidad y el autocuidado.

El primero en intervenir ha sido Amancio López, presidente de Grupo Hotusa e impulsor de la iniciativa, quien, tras dar la bienvenida a los asistentes, ha destacado que «tenemos que destacar la importancia del modelo sanitario y su vinculación con el turismo, que es muy importante para que nuestro país capte visitantes de alto nivel económico.»

Durante el coloquio, Juan Fornieles ha iniciado la conversación relatando una experiencia personal sobre el poder transformador de unas vacaciones en Fuerteventura, donde fue consciente de «la epidemia de estrés que soportamos, y cómo ingresar en un hotel nos puede dar descanso y recuperación». A partir de esta vivencia, ha planteado la cuestión central del encuentro: cómo el turismo puede ser una herramienta eficaz para mejorar la salud física y mental de las personas.

Ana Pastor ha indicado que «la salud se ha convertido en la nueva riqueza, y el bienestar en la nueva aspiración. Todos los ciudadanos aspiramos al bienestar físico y mental, y el sector turístico y sanitario tienen muchas sinergias que nos permiten alcanzar ese bienestar». También ha destacado que «el binomio turismo-salud es una de las grandes fortalezas de este país».

Por su parte, Juan Abarca Cidón ha apuntado que «en España estamos en una situación privilegiada por la red turística y las comunicaciones que tenemos, que nos permiten acceder a sitios que nos ofrecen descanso.» En su intervención, ha defendido la importancia de promover espacios que fomenten la desconexión: «el turismo tiene que formar parte de la vida, no podemos estar siempre trabajando».

El debate ha abordado también el auge de los programas de adelgazamiento, las terapias antiaging y la suplementación alimentaria en la búsqueda de la longevidad. Ana Pastor ha advertido que «adelgazar es una pandemia llena de tonterías. Lo que hay que hacer es cuidarse, comer y dormir bien, hacer ejercicio y tener un propósito.» Por su parte, Abarca ha recordado que «desde la pandemia la sociedad ha sufrido un golpe de realidad de su fragilidad, y se ha obsesionado con no envejecer. Lo que hará que podamos llegar al declive lo mejor posible no es el antiaging, sino la detección temprana.» Ambos coincidieron en que la verdadera salud proviene de una vida activa y una alimentación variada.

Otro de los ejes del diálogo ha girado en torno al estado de la salud en nuestro país. «En España se invierte en salud más de 130.000 millones al año, entre el sector público y privado. Tenemos un magnífico sistema sanitario. Otro elemento clave es el atractivo que tiene el país con una red de hoteles e infraestructuras espectacular», ha señalado Pastor; mientras que Abarca ha añadido que «tenemos el mejor sistema sanitario privado de Europa, pero no lo aprovechamos. No tenemos recursos para atraer turistas que se traten en nuestros hospitales privados y se alojen en los hoteles. La razón es que se considera la sanidad privada una amenaza para el sector público, no se defiende desde el punto de vista empresarial.»

Finalmente, los participantes coincidieron en que el bienestar es una construcción colectiva, y que la colaboración entre los sectores de la salud y el turismo abre una vía de futuro para un modelo de hospitalidad más humano y consciente. «La gente viene a España por sus atractivos turísticos, pero no conocen el sistema sanitario excepcional que tenemos, que además es productivo. Lo que tenemos que hacer tener una visión compartida entre los sectores implicados, acreditar a los profesionales, invertir en formación, y apostar por el turismo», concluyó Ana Pastor; cerrando una conversación que subrayó la importancia de viajar no solo para conocer, sino también para sanar.

La iniciativa 'La Industria de la Felicidad' nace del ciclo de debates 'Salvemos el Turismo' organizado por Grupo Hotusa desde mayo de 2020, en un momento en el que la crisis derivada del estallido del Covid-19 golpeaba con contundencia al sector turístico.