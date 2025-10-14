Feijóo presenta su plan de inmigración: «La nacionalidad española no se regala, se merece»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes el plan nacional de inmigración de los populares que el líder de la oposición aspira a poner en práctica si se hace con la Moncloa en las próximas elecciones generales, todavía no convocadas ... y previstas para 2027, asegurando que, entre otras medidas que el partido ha ido avanzado en los últimos días, reforzará «los requisitos de acceso a la nacionalidad» porque, según ha defendido en un acto celebrado en Barcelona, «la nacionalidad española no se regala se merece».

«La nacionalidad española no puede ser un mero trámite administrativo. Ser español no es solo vivir en España, es compartir un proyecto común, conocer una herencia universal y asumir la convivencia respetuosa», ha dicho Feijóo durante la presentación pública del plan y rodeado de gran parte de la cúpula del PP nacional y los dirigentes populares de Cataluña y Barcelona. Y ha añadido que, sobre este asunto, reforzará «los requisitos de acceso a la nacionalidad», concretados en una mayor «exigencia lingüística, cultural y constitucional».

El líder de los populares ha enfocado el plan en diez medidas para contrarrestarlo a lo que proponen los socialistas, desde el Ejecutivo, y Vox, rivalizando en el abanico de la derecha. Unos miran para otro lado y otros quieren expulsar a todos los inmigrantes. «No vamos a esconder nuestras propuestas por miedo a lo que digan unos u otros», se ha defendido Feijóo, que ha criticado el «buenismo» de la izquierda sobre el asunto de la inmigración y el multiculturalismo y el fomento de su «criminalización, que además de injusta no soluciona nada» de la formación de Santiago Abascal.

[Noticia en ampliación]