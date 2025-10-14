Suscribete a
ABC Premium

Feijóo presenta su plan de inmigración: «La nacionalidad española no se regala, se merece»

El líder del PP defiende que «ser español no es solo vivir en España, es compartir un proyecto común, conocer una herencia universal y asumir la convivencia respetuosa»

El PP se convence de que hay una estrategia PSOE-Vox contra Feijóo

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, hoy en Barcelona, durante la presentación del plan sobre la inmigración
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, hoy en Barcelona, durante la presentación del plan sobre la inmigración EP
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes el plan nacional de inmigración de los populares que el líder de la oposición aspira a poner en práctica si se hace con la Moncloa en las próximas elecciones generales, todavía no convocadas ... y previstas para 2027, asegurando que, entre otras medidas que el partido ha ido avanzado en los últimos días, reforzará «los requisitos de acceso a la nacionalidad» porque, según ha defendido en un acto celebrado en Barcelona, «la nacionalidad española no se regala se merece».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app