Suscribete a
ABC Premium
En directo
Sesión de control al Gobierno: nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo

Así funciona el sistema británico de inmigración por puntos, uno de los posibles modelos para el Partido Popular

Atrae talento cualificado, pero deja vacíos en sectores básicos tras el Brexit

Feijóo presentará en octubre su gran plan sobre inmigración con medidas más restrictivas

Priti Patel, la ministra del Interior que diseñó inicialmente el sistema británico por puntos
Priti Patel, la ministra del Interior que diseñó inicialmente el sistema británico por puntos EFE
Ivannia Salazar

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un visado por puntos. Lo anunció el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, hace poco más de una semana como parte de una batería de nuevas políticas para inmigración. Y Alma Ezcurra, citó algunos países que lo tenían entre ellos Australia, Canadá ... o Reino Unido, del que destacó que era un país en el que un gobierno laborista, de la familia socialista a la que pertenece el partido de Pedro Sánchez, lo mantenía. Pero, ¿cómo funciona ese modelo en Reino Unido?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app