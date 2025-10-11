Suscribete a
El PP reformará el Código Penal para luchar contra las mafias de inmigrantes en alta mar

El objetivo es que España pueda perseguir los delitos migratorios en aguas internacionales

El plan del PP ahonda en su distancia con Marruecos

Un cayuco es remolcado por Salvamento Marítimo en El Hierro
Paloma Esteban

Madrid

El PP presentará su plan migratorio al completo el próximo martes en Barcelona. El lugar elegido no es casual: está pensado a conciencia en una comunidad autónoma donde el debate sobre la seguridad y la inmigración ha irrumpido de lleno, provocando el auge de ... fuerzas políticas como Aliança Catalana. Alberto Núñez Feijóo ha avanzado algunas medidas –el visado por puntos y el endurecimiento de los requisitos para acceder a prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital– en las últimas semanas. Y sumará algunas nuevas destinadas a combatir el fenómeno de la inmigración ilegal desde los países de origen, uno de los aspectos clave en la estrategia migratoria de los populares.

