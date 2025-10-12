Suscribete a
ABC Premium

Pedro Sánchez busca su «oportunidad» para adelantar las elecciones

Explotará el momento de mayor debilidad de Feijóo y la falta de alternativa por la izquierda

El PSOE aspira a alcanzar el 33% de los votos y que Vox entre en las provincias de entre tres y cinco diputados

El PP reformará el Código Penal para luchar contra las mafias de inmigrantes en alta mar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Ángel de Antonio
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pedro Sánchez repite que agotará el mandato, que la legislatura durará hasta 2027 y que volverá a presentarse a las próximas elecciones. La única certeza que se cierne sobre estos tres vaticinios es que el presidente del Gobierno no puede decir nada diferente. Introducir ... cualquier matiz o titubeo sobre la hoja de ruta prevista proyectaría debilidad y un cuestionamiento interno de su liderazgo que se afana en cerrar desde que volviera de sus cinco días de reflexión en 2024.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app