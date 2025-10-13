Suscribete a
El ministro de Exteriores ruso dice que el plan de Trump en Gaza es demasiado impreciso

El PP promete la «expulsión automática e inmediata» de inmigrantes relacionados con organizaciones criminales

La vicesecretaria de coordinación sectorial, Alma Ezcurra, ha recalcado que su plan de inmigración se basará en el «sentido común, seguridad y justicia»

Abascal acusa a Sánchez de «intentar secuestrar a la Corona» tras no felicitar el premio Nobel a María Corina Machado

Alma Ezcurra, la vicesecretaria de coordinación sectorial del Partido Popular
Alma Ezcurra, la vicesecretaria de coordinación sectorial del Partido Popular

Carlos Mullor

Alma Ezcurra, la vicesecretaria de coordinación sectorial del Partido Popular, ha compartido nuevos detalles acerca del plan sobre inmigración de la formación que presentarán el próximo martes en Barcelona. Según ha comentado la popular en una rueda de prensa desde la sede nacional del ... partido, el nuevo ideario del PP se basará en el «sentido común, seguridad y justicia».

