El PP promete la «expulsión automática e inmediata» de inmigrantes relacionados con organizaciones criminales

Alma Ezcurra, la vicesecretaria de coordinación sectorial del Partido Popular, ha compartido nuevos detalles acerca del plan sobre inmigración de la formación que presentarán el próximo martes en Barcelona. Según ha comentado la popular en una rueda de prensa desde la sede nacional del ... partido, el nuevo ideario del PP se basará en el «sentido común, seguridad y justicia».

Una de las claves que generó mas expectación tras el anuncio de Feijóo en Murcia a finales de septiembre fue el «visado por puntos» que calificará distintos baremos como la formación o el lenguaje. «Es un sistema (el visado por puntos) que va a evaluar objetivamente, empleo y oferta, formación, experiencia, idioma, integración cívica, emprendimiento y capacidad contributiva y edad. ¿Esto qué significa? Significa que el principio de proximidad cultural de alguna manera va a puntuar», ha explicado. Ezcurra ha indicado que el visado por puntos «es transparencia y es objetividad» y ha comentado que si un inmigrante comparte lenguaje o valores «va a tener más puntos que si no lo tiene».

Acerca del idioma, la popular ha confesado que no es una «puntuación determinante», aunque «puntuará mejor porque el hecho de compartir una lengua facilita la integración del inmigrante que viene a España, pero no es excluyente».

El nuevo plan de inmigración será presentado el próximo martes por Alberto Núñez Feijóo en Barcelona, una ciudad que, según Ezcurra, es «el ejemplo perfecto del fracaso de Sánchez» y «uno de los que más ha sufrido el descontrol, el uso partidista y la ausencia del Estado». Este nuevo plan incluirá una «autoridad única» en materia migratoria, una reforma del Código Penal y de la ley del Poder Judicial para perseguir a las mafias en aguas internacionales y «con penas más duras».

Acerca de los vínculos criminales, los populares han recordado que su plan incluirá la «expulsión automática e inmediata» de los inmigrantes que tenga relaciones reconocidas con organizaciones criminales.

PSOE y Vox: «Su estrategia es acabar con el Partido Popular»

Para el PP, Vox y el PSOE «coinciden en su estrategia y en su objetivo». «Su estrategia es acabar con el Partido Popular y su objetivo es Alberto Núñez Feijóo. Por tanto, me alegra de que el señor Abascal, por una vez, se fije en Pedro Sánchez y no en el Partido Popular para hablar de algo», ha comentado .

Minutos antes de la declaración de Ezcurra, Santiago Abascal ha criticado que Feijóo acudiese el pasado domingo al desfile del 12-O junto a Sánchez. El líder de Vox ha recordado que el presidente popular anunció que no acudiría actos junto al presidente del Gobierno. La vicesecretaria del PP rechazó valorar la situación.

Finalmente, acerca de la filtración de las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en la causa que afecta a Ortiz por un posible delito de revelación de secretos, la popular ha asegurado que se sentará «en el banquillo» y Rodríguez «es solo un testigo», sin que el juez haya tomado más medidas.

Ezcurra ha asegurado que «se han filtrado dos tipos de declaraciones, las del fiscal general del Estado y las del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid». «Y las dos declaraciones han sido filtradas por la defensa del fiscal general del Estado, es decir, Moncloa y su entorno», ha manifestado.