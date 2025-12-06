Clasificación F1 GP de Abu Dabi, en directo: última hora, resultado, pole y posición en parrilla de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

15:46 De décimo a cuarto:

15:46 Llega el momento de la verdad... Llega la Q3. Alonso ha finalizado cuarto en la Q1 y Q2. A ver si consigue mantener la racha.

15:44 Carlos Sainz, eliminado Ha marcado un tiempo de 1:23.402, por lo que no estará en la Q3.

15:43 Estos son los eliminados de la Q2: Ollie Bearman, Carlos Sainz, Liam Lawson, Kimi Antonelli y Lance Stroll.

15:43 Q2. ¡ALONSOOOO SE PONE CUARRRTOOOOOOOO! Vuelta sensacional del asturiano. Verstappen culmina su jugada manteniendo su segundo puesto sin salir a pista. Deja atrás a Norris. Russell mantiene la primera posición con 1:22.730.

15:41 Q2. ¡ALONSO SE PONE DÉCIMO! Se salva por los pelos, parece que está mejorando. Sainz está prácticamente fuera.

15:40 Q2. Leclerc marca 1:22.048 Se pone quinto, por detrás de Bortoleto.

15:39 Q2. ¡Empieza el segundo intento! Todos apuestan por blandos. Verstappen se la juega con el tiempo del primer intento y no participará en el segundo.

15:39 Q2. En el primer intento, se han quedado fuera: Isack Hadjar, Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli, Ollie Bearman y Liam Lawson.

15:38 Q2. Se quedó Verstappen a 0.022 de Russell A ver este segundo intento.

15:37 Q2. Le ha venido bien el blando a Verstappen Le ha permitido mejorar para dejar en su cola a Norris.

15:35 Q2. Norris se pone por detrás de Verstappen por menos de una décima Se pone tercero, dejando a su compañero de escudería cuarto. Alonso ha finalizado quinto en este primer intento de la Q2.

15:34 Q2. ¡ALONSO SE PONE CUARTO! Estuvo tercero, pero le aventajó en algo más de tres décimas Piastri. Aun así, que gran carrera de clasificación está firmando el asturiano. Sain se soloca octavo, con algo más de cuatro décimas por detrás de Stroll.

15:33 Q2. RUSSELL SE PONE PRIMERO: 1:22.730 Al 'hombre invisible' se le están dando bien los primeros intentos.

15:32 Q2. Ocon y Bearman se ponen tras el neerlandés Lawson y Antonelli se quedan en cuarto y quinto puesto, respectivamente, por ahora.

15:30 Q2. El tiempo de Verstappen ha sido de 1:22.912 Recordemos que ha sido con neumático usado. En el segundo intento, con los compuestos nuevos, puede mejorarlo sin duda.

15:28 Carlos Sainz, Kimi Antonelli, los Haas y los RB también han salido a la pista El resto sigue en boxes.

15:28 ¡EMPIEZA LA Q2! Sale a pista Verstappen con el juego de neumáticos usados de la Q1.

15:27 El momento de la caída de Hamilton

15:26 Q1 impecable de Alonso, que le ha permitido colarse en el cuarto puesto

15:26 Ha sido ha finalizado la Q1:

15:24 Piastri ha marcado el mejor tiempo en la Q1: 1:22.605 Verstappen se ha colocado segundo, con Antonelli como tercero y Alonso como cuarto. Norris ha quedado sexto, dejando en séptima posición a Sainz.

15:22 Hamilton: «Lo siento, otra vez» Ha quedado en la posición 16 de la clasificación.

15:21 Q1. HAMILTON SE QUEDA FUERA DE LA Q1 Ha sido por ocho milésimas. Cara de póker en el box de Ferrari.

15:20 Q1. ALONSO SE CUELA EN EL CUARTO PUESTO Se pone a menos de medio segundo de Antonelli. Piastri sigue primero. Sainz cae a la séptima posición.

15:20 Q1. Verstappen se pone segundo y Antonelli tercero Leclerc cuarto y Norris sexto, dejando atrás a Sainz.

15:18 Q1. SAINZ SE CUELA EN EL CUARTO PUESTO Se pone por detrás de Norris por 0.582.

15:18 Q1. PIASTRI SE PONE MÁS DE MEDIO SEGUNDO POR DELANTE DE NORRIS Russell está a 0.642 del británico de McLaren.

15:17 Q1. Norris se pone primero Ha registrado 1:23.178.

15:16 Q1. Russell opta por neumáticos usados El resto cuenta con gomas nuevas en su monoplaza.

15:15 Q1. SALEN A PISTA LOS PILOTOS DE NUEVO Se han puesto gomas nuevas. A ver si hay cambios en esta Q1.

15:14 La vuelta que puso a Fernando Alonso segundo en la Q1 por momentos

15:12 Q1. Siete minutos para el fin de la Q1 Se van a boxes los pilotos para iniciar la segunda vuelta de esta primera carrera de clasificación.

15:11 Q1. Russell se coloca ocho décimas por delante de Bearman Se queda Alonso sexto, ya que le ha adelantado Hamilton pot 23 décimas.

15:10 Q1. Bearman se pone primero Piastri se queda a una décima.

15:09 Q1. ALONSO SE PONE A 0.092 DE VERSTAPPEN Vuelta espectacular del asturiano.

15:08 Q1. Verstappen se pone primero 1:23.325 ha marcado el neerlandés.

15:08 Q1. Leclerc finalmente opta por medio, como Gasly y su compañero de escudería El resto ya han salido a pista con blando.

15:07 Q1. Hamilton dice por radio que está todo bien Considera que las primeras sensaciones son buenas y que el tiempo marcado no está mal.

15:06 Q1. Nico Hülkenberg es el más rápido Dos décimas sobre Gabriel Bortoleto y tres sobre Lance Stroll. Lewis Hamilton cede seis décimas con el germano.

15:05 Q1. Sale Max Verstappen a pista junto a su compañero de equipo Yuki Tsunoda Están también en pista Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Lance Stroll y los dos Sauber, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

15:04 Sale humo de la parte trasera del Ferrari de Hamilton Ha sido al tomar la curva cinco del circuito. A ver si aguanta...

15:03 Gasly y Hamilton optan por los medios El resto saldrá con blandos.

15:02 ¡ARRANCA LA ÚLTIMA CLASIFICACIÓN DE LA TEMPORADA! Los Alpine han sido los primeros en saltar a pista.

14:58 Yas Marina está lleno hasta la bandera

14:58 Pedro de la Rosa: «El objetivo de Aston Martin es entrar en Q3» Recordemos que Alonso quedó cuarto en los Libres 3.

14:56 El accidente no impedirá, por ahora, que Hamilton participe en la carrera de clasificación A pesar de haber sido a bastante velocidad, el Ferrari no ha acabado extremadamente dañado.

14:55 Imágenes de Yas Marina

14:55 No hay sanción por el momento para Tsunoda por este toque con Antonelli

14:52 Buen tiempo en Abu Dabi No se espera lluvia para esta última clasificación de la temporada.

14:51 Empate de podios entre Verstappen y Norris El británico y el neerlandés lideran la lista de podios logrados por los pilotos con siete, una más que Oscar Piastri, quien tiene seis.

14:51 Yas Marina: Algo más de posibilidad de adelantamiento que Losail Aun así, la posición de salida sigue siendo fundamental en este trazado, por lo que los candidatos al Mundial deberán evitar cualquier error que les complique sus opciones.

14:50 Sainz fuera del Top-10 y Alonso cuarto en los Libres 3 Ambos lucharán por entrar en una Q3 que estará muy ajustada.

14:49 Verstappen sigue pensando en que puede conseguir el título En los libres 3, el neerlandés acabó en la tercera posición, aunque con un ritmo más lento que el de Lando Norris y quejándose del rendimiento del Red Bull. Peor le fueron las cosas a Oscar Piastri, que se quedó incluso más lejos.

14:49 Antonelli y Tsunoda también sufrieron un percance

14:42 Hubo accidente de Hamilton en los libres 3 El británico continúa con su calvario en su primer año con la escudería italiana.