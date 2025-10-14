Suscribete a
Estas son las diez grandes medidas del nuevo plan de inmigración del PP

El líder de la oposición basa su política en el «orden», la «legalidad» y la «humanidad» y trata de desmarcarse tanto del Gobierno como de Vox

Feijóo presenta su plan de inmigración: «La nacionalidad española no se regala, se merece»

Alberto Núñez Feijóo, este martes en Barcelona
Alberto Núñez Feijóo, este martes en Barcelona

Guillermo Calvo

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes su plan de inmigración con el que pretende marcar distancias con sus principales rivales políticos. Las medidas que propone el Partido Popular se basan en una «inmigración ordenada, legal y ... humana».

