Estas son las diez grandes medidas del nuevo plan de inmigración del PP

1 Centralización de las competencias en una autoridad única frente a los cinco ministerios actuales para que no haya criterios o decisiones dispares entre administraciones.

2 Empleo como puerta de entrada: nuevo visado por puntos y de búsqueda de empleo transparente y objetivo, que valorará la formación, la experiencia, el idioma y la integración. La Hispanidad, entendida como espacio compartido de lengua, historia y valores, será un factor positivo en la evaluación del visado. Para los extranjeros en situación irregular que actualmente están en España, se abrirá un régimen transitorio, también evaluado por puntos, para valorar su regularización.

3 Arraigo y ayudas bajo control: un punto que lo basan en el carácter excepcional del arriago como mecanimos legítimo, efectivo y comprobable; el esfuerzo como baremo del la autorización de residencia de larga duración; el uso del padrón solo para fines estadísticos; y el ligar las prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital a la búsqueda activa de empleo.

4 Fronteras firmes y controladas: realizar un control eficaz de las fronteras en Canarias, Baleares, Ceuta , Melilla y el Estrecho de Gibraltar e impulsar mecanismos rápidos para la tramitación de los expedientes de devolución de extranjeros en situación irregular o implicados en actividades criminales.

5 Luchar contra las mafias que trafican con personas, dotando de más recursos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la imposición de unas penas más altas.

6 Asilo y reagrupación con justicia y exigencias: un sistema de asilo ágil y riguroso. Reforzaremos con medios y personal las oficinas responsables de tramitar solicitudes, acelerando los tiempos de respuesta.

7 Menores extranjeros no acompañados: corresponderá al inmigrante probar su edad mediante la presentación de un pasaporte auténtico. En caso de no presentarlo, las pruebas de determinación de edad se deben resolver en un plazo máximo de 72 horas. El fraude debe ser penalizado.

8 Cooperación internacional útil: revisar los acuerdos que España mantiene con determinados países. La inmigración como medida de presión y agresión híbrida tendrá consecuencias sobre los países que realicen estas prácticas.

9 Retornos y expulsiones rápidas y eficaces: tolerancia cero con el delito. Quien entra delinquiendo no puede acabar quedándose. La regla general será la expulsión ante condena por delitos especialmente graves (homicidio, asesinato, agresión sexual, terrorismo, trata o tráfico) o reincidencia dolosa en delitos menores.