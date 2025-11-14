Suscribete a
ABC Premium

El dictamen del abogado del TJUE no supone la vuelta de Puigdemont a España

La decisión de Luxemburgo, no vinculada a la opinión del letrado, se dará a conocer en unos meses

El Supremo todavía puede plantear una cuestión prejudicial para el caso concreto del ex presidente catalán

Carles Puigdemont, líder de Junts, antes de anunciar la ruptura con el PSOE a finales de octubre, en Perpiñán (Francia)
Carles Puigdemont, líder de Junts, antes de anunciar la ruptura con el PSOE a finales de octubre, en Perpiñán (Francia) Miquel Muñoz
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El abogado general encargado de la revisión –centrada en la malversación y el terrorismo– de la ley de Amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), Dean Spielmann,se pronunció ayer a favor de su compatibilidad con el derecho comunitario, con ... algunas puntualizaciones e interpretaciones. Aunque la opinión del letrado no es vinculante para el tribunal de Luxemburgo, sí es una guía que, en la mayoría de los casos, siguen los magistrados. La derivada política de las conclusiones de Spielmann se enmarca en la situación de Carles Puigdemont, líder de Junts y socio de investidura de Pedro Sánchez, que lleva fuera de España desde 2017 y con una orden de detención en suelo nacional firmada por el Tribunal Supremo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app