El reconocimiento de 'autoamnistía' por la justicia europea dejaría inaplicable la ley de Sánchez

Los jueces allanan el recurso del Supremo al amparo a Puigdemont

La intervención del vicepresidente del TJUE, Thomas von Danwitiz, en la vista del martes en Luxemburgo pilló por sorpresa a la abogada del Estado, Andrea Gavela, a la que inquirió directamente en su condición de representante del Reino de España para que le aclarara una duda sobre la presentación de cuestiones prejudiciales, un aspecto que tiene una trascendencia enorme de cara a un posible movimiento del Supremo en los próximos meses que impacta de lleno en Carles Puigdemont. El alemán se mostró preocupado por la forma en la que el Tribunal Constitucional parece cerrar la puerta (en la sentencia en la que avaló la amnistía) a cualquier recurso ulterior a sus resoluciones. «He creído entender que el Tribunal Constitucional español parece insinuar que toda cuestión del derecho de la Unión tiene que dirimirse antes de recurrir al TC y que, después, el juez ordinario ya no podría dirigirse al TJUE. Me gustaría que disipara mis temores en este sentido y me diga si no se puede hacer esta lectura de esta sentencia».

«Consideramos que esa lectura no es la que se extrae de la sentencia. Nada impediría al juez, si tuviera dudas, plantear la cuestión de inconstitucionalidad», reconoció la representante del Gobierno. Esta vía, utilizada esta misma semana en los ERE, es precisamente la que habilitaría al Supremo a llevar a Europa la imposición del TC de aplicar la amnistía a Puigdemont si el órgano que preside Conde-Pumpido concede el amparo al prófugo.