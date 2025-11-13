Suscribete a
El abogado general del TJUE considera que la amnistía no incumple preceptos europeos en malversación y terrorismo

Solo percibe que el plazo de dos meses para su aplicación puede ir en contra de la tutela judicial efectiva

El fallo del tribunal de Luxemburgo no se conocerá previsiblemente hasta principios de 2026

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ABC
Daniel Tercero

Barcelona

El abogado general encargado de la revisión de la ley de Amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), Dean Spielmann, se ha pronunciado este jueves a favor de la ley de Amnistía en los asuntos planteados en materia de malversación ... y terrorismo. El abogado del TJUE designado para este asunto tan solo ha cuestionado de la norma española aprobada en el Congreso, y que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, lo referido al derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto al plazo de ejecución de la ley de dos meses.

