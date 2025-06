El Constitucional avala la ley de amnistía con los seis votos de la mayoría progresista de Conde-Pumpido

Un año después de su aprobación en el Congreso y cumpliendo a rajatabla la exigencia de Carles Puigdemont de que fuera respaldada antes del verano, el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido acaba de avalar la ley de amnistía gracias a los seis votos de la mayoría progresista frente a los cuatro del bloque conservador, según ha podido saber ABC de fuentes del Tribunal.

Los magistrados dan luz verde así al borrado de los delitos del 'procés' considerando que el legislador puede regular todo aquello que la Constitución no prohíbe y que el Parlamento tiene la legitimación del pueblo para legislar sobre todo aquello que considere con el único límite de la prohibición expresa en la Carta Magna.

La sentencia rechaza la tesis de que la Constitución prohíba la amnistía como institución jurídica por el solo de hecho de no contener una habilitación expresa. "El silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición de tal institución. Todo lo que no está constitucionalmente vedado queda, en principio, dentro del ámbito de decisión del legislador, sin que sea exigible una habilitación constitucional expresa a las Cortes Generales que, en virtud del principio democrático, ocupan una posición central en nuestro ordenamiento jurídico", señala, reproduciendo de forma íntegra el borrador de Inmaculada Montalbán.

Diferencia el tribunal entre la amnistía (a la que no alude la Carta Magna de la prohibición de los indultos generales contenidos en el artículo 62. "Poseen una naturaleza jurídica diferente", dice. "Mientras el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo referida a condenas individuales, la amnistía solo puede ser acordada mediante ley por las Cortes Generales, tiene carácter general, y conlleva excepcionar con carácter retroactivo la aplicación de normas punitivas", tanto a la hora de ser juzgado por hechos que esa norma tipifica como para extinguir, total o parcialmente, las condenas motivadas por esos hechos.