UPL-Soria YA registran su enmienda a la totalidad para que se devuelvan las cuentas a la Junta

No obstante, la enmienda de devolución, firmada por el portavoz de Soria YA, Ángel Ceña, no implica que los dos partidos coincidan en su voto en esa sesión plenaria, ya que como refleja el reglamento la iniciativa no corresponde a las formaciones políticas, sino al grupo parlamentario, que en este caso es conjunto.
Por un lado, la UPL, como trasladó el pasado viernes su portavoz Luis Mariano Santos, rechaza los presupuestos del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ya que entiende que buscan generar un «relato». El pesimismo que trasladó tras reunirse con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, les ha llevado este lunes a presentar la enmienda a la totalidad con sus compañeros de grupo.
Desde las filas de Soria YA, su portavoz Ángel Ceña ha trasladado que el jueves votarán 'sí' a su enmienda a la totalidad y, por tanto, contra la tramitación de los presupuestos «si no hay cambios». No obstante, ha asegurado que hasta el jueves están dispuestos a que los dirigentes de la Junta o el PP se puedan sentar con ellos a «negociar», ya que el pasado viernes reclamó a Fernández Carriedo elevar las inversiones para su provincia hasta los 636 millones de euros.
