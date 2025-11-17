Suscribete a
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

UPL-Soria YA registran su enmienda a la totalidad para que se devuelvan las cuentas a la Junta

Los 'leonesistas' mantienen su rechazo a los presupuestos, mientras los 'sorianistas' aseguran que también lo harán «si no hay cambios»

Semana clave para que a la Junta le 'salgan' las Cuentas de 2026 o se las devuelvan

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se reúne con Luis Mariano Santos de UPL
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se reúne con Luis Mariano Santos de UPL

El Grupo UPL-Soria YA ha registrado este lunes a primera hora la enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2026, con lo que opta por pedir la devolución a la Junta de ... las nuevas cuentas en el pleno del próximo jueves, 20 de noviembre, según informaron a Ical fuentes parlamentarias.

