Semana clave para que a la Junta le 'salgan' las Cuentas de 2026 o se las devuelvan

El Pleno de las Cortes debatirá el jueves las enmiendas a la totalidad, de momento de PSOE y Grupo Mixto

Ultimátum de Vox a Mañueco para que declare en público que acepta sus propuestas

El consejero de Economia y la directora general de Presupuestos, con representantes de Vox en la reunión del sábado
El consejero de Economia y la directora general de Presupuestos, con representantes de Vox en la reunión del sábado ICAL
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Arranca este lunes una semana decisiva para los presupuestos de 2026 diseñados por el Gobierno autonómico. Bien se podría decir que la Junta 'sale de cuentas' en su más amplio sentido de la expresión porque de lo que ocurra, sobre todo el jueves, dependerá ... que siga adelante el proyecto de ley con su tramitación parlamentaria, o que se devuelva a su creador, es decir, al Ejecutivo autonómico. Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta hoy para presentar una enmienda a la totalidad. Ya es seguro que lo harán el Socialista y el Mixto (Francisco Igea y Pablo Fernández, de Podemos), pero está aún por saber qué harán Vox, UPL y Soria ¡Ya!

