Semana clave para que a la Junta le 'salgan' las Cuentas de 2026 o se las devuelvan

Arranca este lunes una semana decisiva para los presupuestos de 2026 diseñados por el Gobierno autonómico. Bien se podría decir que la Junta 'sale de cuentas' en su más amplio sentido de la expresión porque de lo que ocurra, sobre todo el jueves, dependerá ... que siga adelante el proyecto de ley con su tramitación parlamentaria, o que se devuelva a su creador, es decir, al Ejecutivo autonómico. Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta hoy para presentar una enmienda a la totalidad. Ya es seguro que lo harán el Socialista y el Mixto (Francisco Igea y Pablo Fernández, de Podemos), pero está aún por saber qué harán Vox, UPL y Soria ¡Ya!

Y eso que la pasada semana, entre el viernes y el sábado, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, mantuvo encuentros con los diferentes grupos para convencerles de las bondades de un presupuesto de 15.717 millones de euros. No lo logró porque sólo Por Ávila aseguró que no lo rechaza frontalmente, aunque su apoyo dependerá de lo que 'rasque' para su provincia, como también ocurrirá con los sorianos y los leonesistas, quienes señalaron que no tomarán una decisión hasta el mismo lunes 17.

Lo mismo harán en Vox tras el ultimátum que dieron el sábado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que se comprometa públicamente antes de las doce horas con las propuestas del 'gurruño' que el sábado volvieron a trasladar a Carriedo: no a la inmigración ilegal y retirada de fondos a las asociaciones que provoquen el efecto llamada; acabar con las subvenciones a los sindicatos; eliminación del impuesto de patrimonio y del de sucesiones de tíos a sobrinos, o dar preferencia a los ciudadanos nacionales en los programas de ayudas al alquiler.

El presidente de la Junta tiene hasta la hora del Ángelus para hacer público que acepta las propuestas de los de Abascal. Tendría que aprovechar la convocatoria que tiene en Palencia, a las doce, para clausurar la I Jornada 'Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica'. En este caso iría un poco justo de tiempo, si en Vox son muy estrictos con los plazos, si bien hasta las 14.00 horas tendrían tiempo para presentar en el registro la enmienda a la totalidad, que es de lo que se trata si Mañueco no responde.

El movimiento definitivo tendrá lugar el jueves cuando el pleno de las Cortes debata las enmiendas a la totalidad que se hayan presentado. Será el momento de buscar mayorías y plantear estrategias para sacar el máximo partido a la posición de cada uno en función de si se devuelve a la Junta su presupuesto o se sigue con su tramitación que, en todo caso, no implica que finalmente se llegue a aprobar en el pleno del 23 de diciembre ya que entonces también habrá que buscar alianzas, a un lado y a otro, a falta de mayorías.

De momento, lo único que parece claro es que quienes apuestan claramente por tumbar las cuentas son los 28 procuradores del PSOE y dos de los tres del Grupo Mixto (Francisco Igea y Pablo Fernández). Los tres de Unión del Pueblo Leonés también están por el no aunque hasta este lunes no lo confirmarán. En total suman 33 votos. En el otro lado, a los 31 votos del PP se podrían sumar los dos de los no adscritos (los ex de Vox), así que la partida se pone en un 33-33 a la espera de lo que decidan los once de Vox, los tres Soria ¡Ya! y el de Por Ávila. Si se quedasen en la abstención, podrían provocar, otra vez, una situación inédita en la Comunidad de la que últimamente esta tierra parece que no se apea, como también lo sería el hecho de que el presupuesto sea devuelto a la Junta al triunfar la enmienda a la totalidad, que se votará de forma conjunta y en bloque aunque haya sido presentada por varios grupos parlamentarios.