Herido al chocar contra un jabalí en una carretera nacional en Burgos

La fauna silvestre está detrás de buena parte de los accidentes que se registran en la amplia red de carreteras de Castilla y León. Y la irrupción en la calzada de grandes ejemplares como corzos y jabalíes, cuya población ha ido en ... aumento con el paso de los años, tiene gran parte de la responsabilidad de esos siniestros.

Ha sido el caso, al parecer, de uno registrado a primera hora de este lunes en la provincia de Burgos, la que, junto a León, acapara la mayor parte de las colisiones con víctimas (mortales y heridos) de la Comunidad.

En esta ocasión, eran poco más de las ocho de la mañana cuando sonaba el teléfono de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León advirtiendo de un accidente de tráfico en la carretera nacional N-234. En concreto, a la altura del kilómetro 428, dentro del término municipal de Pinilla de los Barruecos.

MÁS INFORMACIÓN Fallece un hombre de 67 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco

Un turismo había chocado contra un jabalí. A consecuencia del choque, un varón de 43 años había resultado herido. Estaba consciente, pero presentaba dolor en el cuello, por lo que desde Emergencias Sanitarias-Sacyl enviaban una ambulancia para atender a la víctima. Además, también acudía la Guardia Civil.