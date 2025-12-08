Herido al chocar contra un jabalí en una carretera nacional en Burgos

Ha sido el caso, al parecer, de uno registrado a primera hora de este lunes en la provincia de Burgos, la que, junto a León, acapara la mayor parte de las colisiones con víctimas (mortales y heridos) de la Comunidad.
En esta ocasión, eran poco más de las ocho de la mañana cuando sonaba el teléfono de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León advirtiendo de un accidente de tráfico en la carretera nacional N-234. En concreto, a la altura del kilómetro 428, dentro del término municipal de Pinilla de los Barruecos.
Un turismo había chocado contra un jabalí. A consecuencia del choque, un varón de 43 años había resultado herido. Estaba consciente, pero presentaba dolor en el cuello, por lo que desde Emergencias Sanitarias-Sacyl enviaban una ambulancia para atender a la víctima. Además, también acudía la Guardia Civil.
