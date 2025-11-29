Fallece un hombre de 67 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco (Valladolid)

Un varón, de 76 años de edad, falleció en la tarde de este sábado en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco al sufrir un atropello.

El suceso, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León, tuvo lugar sobre las 17,20 horas, ... tuvo lugar a la altura del número 20 de la calle San Juan, y en el mismo se vieron involucrados tres vehículos.

Noticia Relacionada En estado grave el hombre de 47 años que fue tiroteado en plena calle en Burgos H. D. Un ajuste de cuentas podría estar detrás de los disparos, detalla la Policía Nacional, que controla las vías de entrada y salida a la ciudad para dar con el presunto agresor Hasta el lugar del incidente Sacyl envió recursos sanitarios para atender al herido, que según los alertantes se encontraba inconsciente. También fueron alertados la Policía Local y la Guardia Civil.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión