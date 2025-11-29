Suscribete a
ABC Premium

Fallece un hombre de 67 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco (Valladolid)

En el accidente, que tuvo lugar en la calle San Juan, se vieron involucrados tres turismos

Muere un hombre de 34 años tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en Palencia

Fallece un hombre de 67 años tras sufrir un atropello en Medina de Rioseco (Valladolid)

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un varón, de 76 años de edad, falleció en la tarde de este sábado en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco al sufrir un atropello.

El suceso, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León, tuvo lugar sobre las 17,20 horas, ... tuvo lugar a la altura del número 20 de la calle San Juan, y en el mismo se vieron involucrados tres vehículos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app