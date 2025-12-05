Suscribete a
Crean un grupo para la vigilancia de la Peste Porcina ante el impacto en un sector «fundamental» para las exportaciones

Los productos derivados del cerdo suponen el 13% de las ventas al exterior del sector agroalimentario de Castilla y León

«Cierta preocupación» en Castilla y León por el impacto económico de la Peste Porcina Africana

Isabel Jimeno

Valladolid

El sector del porcino juega un «papel fundamental» en la exportación de productos agroalimentarios, hasta el punto de que supone el 13 por ciento del total, con un valor cercano a los 450 millones de euros, de ahí que en la Junta ... de Castilla y León exista «cierta preocupación» por l impacto económico de las restricciones derivadas de la Peste Porcina Africana (PPA). En España hay casos detectados en jabalíes en Cataluña. A la Comunidad no ha saltado, pero eso no implica que no se estén dando pasos para intentar poner una barrera pues que la enfermedad regrese después de treinta años es «un aviso», advertía el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

