Crean un grupo para la vigilancia de la Peste Porcina ante el impacto en un sector «fundamental» para las exportaciones

El sector del porcino juega un «papel fundamental» en la exportación de productos agroalimentarios, hasta el punto de que supone el 13 por ciento del total, con un valor cercano a los 450 millones de euros, de ahí que en la Junta ... de Castilla y León exista «cierta preocupación» por l impacto económico de las restricciones derivadas de la Peste Porcina Africana (PPA). En España hay casos detectados en jabalíes en Cataluña. A la Comunidad no ha saltado, pero eso no implica que no se estén dando pasos para intentar poner una barrera pues que la enfermedad regrese después de treinta años es «un aviso», advertía el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

De ahí que anunciara la constitución de un Comité Técnico de expertos para la prevención, vigilancia, control y comunicación de la patología, cuya primera reunión se celebrará el próximo 9 de noviembre. Estará integrado por profesionales de quince entidades del sector productor e industria cárnica, del ámbito académico y científico, organizaciones profesionales agrarias, entidades relacionadas con la caza y consejerías implicadas, según detalló en el encuentro mantenido ayer en Segovia en el seno del Consejo Regional Agrario.

No en vano, Segovia es la principal productora de porcino de Castilla y León, con casi 1,2 millones de cerdos de los cerca de 4,5 de toda la Comunidad, la tercera en el ránking del porcino en España, sólo por detrás de Cataluña y Aragón. Una cuarta parte de las exportaciones salen de las granjas de esta provincia. China, Francia y Portugal, los principales destinos. Por ahora, esos países aplican límites a la compra de productos de forma regionalizada, lo que salva a los que parten de Castilla y León, pero desde la Junta incidieron ayer en reclamar al Gobierno que se «vuelque» en alcanzar acuerdos para que «no» haya límites a la exportación desde los territorios libres de la PPA, como la Comunidad.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, destacaba que desde el primero momento la Junta ha adoptado medidas «basadas en la rigurosidad» para proteger a la cabaña ganadera y la economía, con una apuesta por la bioseguridad estricta y la detección precoz.

Además, también está involucrado el departamento de Medio Ambiente, pues los focos detectados por ahora en Cataluña se limitan a la fauna silvestre, con contagios en jabalíes. De ahí, que estén trabajando en declarar la «emergencia cinegética» de la especie en Castilla y León, de modo que se pueda cazar ejemplares con «técnicas y procedimientos vedados en otros momentos» con el fin de «disminuir la presión» del que supone un vector de contagio de la enfermedad, que al no se una zoonosis no se transmite a los humanos. En este sentido, González Corral lanzaba un «mensaje claro de que no existe ningún riesgo para el consumidor con los productos porcinos, y no hay motivos ni para dejar de consumirlos en estas fechas ni para ver alterados los precios en lonjas ganaderas».

También desde la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León (Urcacyl) trasladaban a los consumidores un mensaje de «tranquilidad» ante la aparición del brote de Peste Porcina Africana en Cataluña, porque la carne de cerdo es «completamente segura». «El consumo de carne de cerdo, jamones, paletas, embutidos y demás productos derivados del porcino es absolutamente seguro», incidían, a la vez que destacaron el «compromiso inquebrantable» de los productores «con las estrictas normas europeas que regulan la producción porcina».

Fin a los límites por la gripe aviar

En cuanto a otras enfermedades que también están afectando y suponiendo límites a la actividad de la cabaña ganadera, la consejera de Agricultura avanzó que, salvo que surja un contratiempo, el próximo martes, 9 de diciembre, dictarán la orden por la que se levantan las restricciones de aislamiento general de aves impuestas por la gripe aviar.