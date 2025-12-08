El libertad tras una pelea en una casa con un puñal de 44 centímetros, tijeras y un destornillador

De madrugada, a eso de las 00.30 horas, una llamada entraba la sala de la Policía Nacional de Medina del Campo (Valladolid) reclamando la presencia de los agentes en un domicilio en el que había una pelea entre dos personas que, al ... parecer, tenían armas blancas de por medio.

Al llegar y entrar en la casa, los policías comprobaban que en el salón había un hombre con cortes en una de sus manos. Enfrente, otro que le amenazaba con un puñal. «De inmediato», los uniformados desarmaban al presunto agresor, «garantizando la seguridad de los presentes», según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado difundido por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

Según apuntaba otra de las moradoras del domicilio, ambos varones habían comenzado una discusión -por motivos que no han trascendido- y el a la postre detenido empuñó todo lo que tenía a su alcance para amenazar a la víctima: desde unas tijeras a un destornillador y un puñal de 44 centímetros de hoja.

Con las armas intervenidas, fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones y otro de amenazas con arma blanca por unos hechos ocurridos en la madrugada del 3 de diciembre y que acabaron con ambos hombres en el centro sanitario. El presunto agresor, para ser asistido de las lesiones que presentaba en la cara y la mano, aparentemente de carácter leve, antes de ser trasladado a Comisaría y puesto a disposición judicial, que decretaba su libertad con cargos.

La víctima, al hospital de Medina del Campo, donde le practicaron tres puntos de sutura en una mano.