Prisión sin fianza para el jefe de Estupefacientes de la Policía en Valladolid

Prisión comunicada y sin fianza para el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, detenido el pasado jueves en una operación desarrollada por Asuntos Internos y que también supuso el arresto de otras seis personas. Así lo ha ... acordado este domingo el Juzgado número 3, al frente de la instrucción, que envía a la cárcel al inspector jefe Luis F.

También manda a la cárcel a otros cinco de los seis detenidos por su presunta implicación en unos hechos vinculados con el tráfico de drogas. El auto del Juzgado llega después de que a primera hora de este domingo, apurando el plazo de 72 horas tras su detención, tanto el jefe de uno de los dos grupos de Estupefacientes que tiene la Policía Nacional en Valladolid como el resto de los presuntos implicados fuesen arrestados.

La operación, llevada a cabo desde Madrid, estaba en marcha desde principios de año. Al parecer, el tren de vida llevado a cabo por el agente –sobre todo con viajes de lujo a sitios exclusivos– es una de las pistas que hizo tirar el hilo a los agente, que llevaron a cabo el arresto con «pruebas fehacientes» y «abundante indicios» de la culpabilidad del veterano inspector jefe.

También responsable del operativo que despliega la Policía Nacional cuando el Real Valladolid juega en el estadio José Zorrilla, ha permanecido en los calabozos de la Comisaría de Delicias de Valladolid capital en la que trabajaba hasta ser trasladado al Juzgado para prestar declaración ante el juez.

El auto envía a prisión a seis personas -la séptima quedó en libertad el mismo jueves tras prestar declaración en Comisaría-, entre los que hay cuatro dominicanos -dos hombres y dos mujeres- y dos españoles, incluido el policía. También Iván V. S., el joven que el 1 de julio de 2022 supuestamente estuvo secuestrado por su suegro, Pablo Antonio S.H., alias 'Chiqui', el hombre que se atrincheró en su piso de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) tras descerrajar un tiro mortal a un vecino y que también se llevó por delante de un disparo al jefe de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, el teniente coronel Pedro Alfonso Casado, que se había desplazado desde Madrid para participar en el operativo.

En el marco de la operación se han incautado 40 kilos de cocaína en maletas. La sustancia estaba en los domicilios registrados en Valladolid, Renedo de Esgueva y Arroyo de la Encomienda, si bien no en el del jefe de Estupefacientes, y coincide con la incautación registrada en la operación 'Churruca' que llevó a cabo la Policía Nacional de Valladolid el pasado mes de mayo y se saldó con 19 detenidos, informa Ep.

Por otro lado, durante la operación se han intervenido más de 100.000 euros guardados en una caja de seguridad en la oficina de BBVA de la calle Duque de la Victoria de Valladolid, que pertenecen al inspector.

El que era jefe de uno de los dos grupos de estupefacientes –el dedicado a las macrooperaciones, el otro se centra en el menudeo– se enfrenta a un expediente disciplinario que, de confirmarse los hechos y serle impuesta una condena, supondrá también su expulsión del Cuerpo. Además, según avanzaba el viernes el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz, es previsible que la próxima semana se firme su suspensión de empleo y sueldo.

«Sorprendidos». Así están sus compañeros y superiores al conocer la detención del inspector, a quien tenían por una persona «trabajadora» y sobre quien no había detectado conducta alguna que les hiciera sospechar de sus supuestos ilícitos.