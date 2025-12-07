Suscribete a
ABC Premium

Prisión sin fianza para el jefe de Estupefacientes de la Policía en Valladolid

El juez envía también a la cárcel a otros cinco detenidos en una operación de Asuntos Internos vinculada al tráfico de drogas

Asuntos Internos tenía «pruebas fehacientes» para detener al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid

Prisión sin fianza para el jefe de Estupefacientes de la Policía en Valladolid
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Prisión comunicada y sin fianza para el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, detenido el pasado jueves en una operación desarrollada por Asuntos Internos y que también supuso el arresto de otras seis personas. Así lo ha ... acordado este domingo el Juzgado número 3, al frente de la instrucción, que envía a la cárcel al inspector jefe Luis F.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app