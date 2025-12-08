Pillan a un menor fugado de un centro con más de cien pastillas de Trankimazin

Semioculto entre dos coches en una calle de Valladolid capital, así detectaban agentes de la Policía Nacional de paisano a un joven. Por su posición y gestos, parecía que el chico estaba liándose un cigarrillo de marihuana. Así que los agentes bajaban del vehículo ... camuflado e iban hacia el menor del supuesto porro en la mano. Pero al identificarse como policías -mostrando sus carnés y placas-, el joven emprendía la huida.

Unos veinte metros le duraba la carrera de intento de fuga desde la calle Paraíso en dirección a Ramón y Cajal. Allí lograban darle el alto y en un cacheo superficial, en un bolsillo de su su sudadera detectaban tres botes de un medicamento sujeto a receta como el Trankimazin de 2 mg.

No tenía prescripción médica para los fármacos. Dos envoltorios estaban precintados, con 50 pastillas cada uno. Otro, ya estaba abierto y tenía 16 comprimidos enteros y tres mitades. En total, 117,5 grageas que, según justificaba a los agentes se los había dado un amigo el día anterior tras habérselos sustraído a otra persona.

Sometida a la prueba de Drogo-Test en las dependencias policiales, la sustancia dio positivo en lo que parececía: Trankimazin. Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (O.C.N.E.) correspondientes al segundo semestre de 2025, la cantidad incautada alcanzaría un valor aproximado en el mercado negro de 754,35 euros, ha informado la Policía Nacional.

Detenido en la madrugada de este domingo, 7 de diciembre, como supuesto autor de un delito contra la salud pública, el menor estaba además de fugado de un centro donde estaba tutelado. Y tras pasar por Comisaría, de vuelta al centro de menores después de poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.