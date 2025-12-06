A prisión tras robar a punta de cuchillo a su padre en silla de ruedas

A punta de cuchillo y tras haber utilizado el mismo arma blanca para entrar en el domicilio de sus padres, un hombre lograba robar más de mil euros a sus progenitores. Ya ha sido detenido y enviado a prisión tras prestar declaración ante el ... juez.

Todo ocurría el 3 de diciembre, cuando el ahora encarcelado acudía al piso de sus padres pese a tener una orden de alejamiento. Llamaba insistentemente a eso de las 1.30 horas. No le abrieron y se marchó. Pero a la mañana siguiente, aprovechando que la madre había salido y dentro sólo estaba el padre, en silla de ruedas, volvía y conseguía entrar valiéndose de un cuchillo, que no dudaba en emplear para amenazar e incluso herir a su padre, a quien provocaba un corte en el brazo.

Quería dinero, así que se ponía a rebuscar en cajones y armarios hasta que lograba encontrar un sobre con 1.500 euros. Los cogía y se marchaba con el botín y se llevaba también el teléfono móvil de su padre para que no pudiera avisar de lo ocurrido.

Los progenitores daban después el aviso a la Policía, que acudía a la vivienda y activaba la búsqueda por su malla de comunicaciones, con la descripción de la vestimenta del presunto ladrón.

Minutos después, una patrulla le localizaba cerca de la plaza Circular. Ya era conocido de los agentes y se resistió en la detención. Se dio a la fuga al percatarse de la presencia policial, pero los policías lograban alcanzarle cerca, en la confluencia de calle Industria con calle Bailarín Vicente Escudero. Mostró gran agresividad y resistencia, pero lograba ser detenido e introducido en el vehículo policial. Durante el trayecto hacia la Comisaría, a base de patadas, llegaba a desencajar la ventana trasera y tenía que ser trasladado al Hospital Clínico para ser asistido dado su estado. Allí seguía muy agresivo, intentando golpear a todo el personal sanitario a su alcance e incluso a los agentes que lo custodiaban con la vía que le habían puesto y se arrancó.