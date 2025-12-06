Suscribete a
A prisión tras robar a punta de cuchillo a su padre en silla de ruedas

El hijo ya tenía orden de alejamiento de sus progenitores que quebrantó y se llevó 1.500 euros

ABC
Isabel Jimeno

Valladolid

A punta de cuchillo y tras haber utilizado el mismo arma blanca para entrar en el domicilio de sus padres, un hombre lograba robar más de mil euros a sus progenitores. Ya ha sido detenido y enviado a prisión tras prestar declaración ante el ... juez.

