Alicia García, alcaldesa de Páramo del Sil e ingeniera forestal: «Hay que explicar qué se puede hacer en el monte y facilitar permisos»

Es la alcaldesa de Páramo de Sil -nueve núcleos de población con más de 1.100 habitantes-, uno de los puntos críticos de León con un incendio que comenzó el 8 agosto y que se mantiene en el nivel 2 de gravedad. Alicia García ... Tejón también es ingeniera forestal y trabaja en un equipo de prevención del Ministerio. Conoce bien la tierra por la que llora y para la que reclama inversiones que eviten estas «catástrofes».

-¿Qué está pasando para que un incendio que comenzó el 8 de agosto siga activo y con tanta virulencia?

-Lo que pasa es que el primer día hubo alguien que tomó la decisión de que aquí no había que mandar medios y no llegaron en tres días. Si los hubiesen mandado, no estaríamos hablando de la catástrofe ambiental que estamos padeciendo.

-¿Ahora no hay medios suficientes?

-Hay falta de medios por parte de la Junta. No han tenido la responsabilidad que deberían para haber solicitado medios al Ministerio mucho antes. Se tenía que haber declarado el nivel tres ya hace mucho tiempo para que hubiera habido más. Ahora los hay, pero es muy tarde. Está habiendo reproducciones y así vamos a estar hasta que llueva. Y si empezamos a hablar de las pérdidas que estamos teniendo, en cuanto a recursos turísticos, naturales, el agua que está contaminada...

-¿ Se están produciendo problemas de abastecimiento?

-Ahora tenemos un problema también con la captación y con las traídas de agua que se han quemado. El agua del pueblo de Anllares y de Sorbeda, está contaminada. Tenemos que estar suministrando agua embotellada a través de un camión que ha puesto a nuestra disposición la Diputación de León.

-Aunque sigue habiendo mucha llama, ¿piensa ya en el día después?

-Cuando finalice toda esta pesadilla, sí que voy a reclamar y voy a exigir que quien tomó esa decisión inicial de no mandar medios dé las explicaciones que tenga que dar y que asuman responsabilidades por este delito ambiental que se está cometiendo, porque yo ya lo considero como un delito.

-La Fiscalía va a investigar si los municipios con mayor riesgo contaban con planes de prevención.

-Esa es una competencia que tiene delegada el Gobierno autonómico. Son ellos los que tienen la gestión de los montes y los que tienen que tener esos planes de extinción y aquí no hay ningún plan. Aquí podría haber más de 50 personas trabajando todos los días del año haciendo distintas actividades: limpiando caminos, repasando cortafuegos, haciendo labores de selvícolas...

-¿Cómo están sus vecinos?

-Muy preocupados. Estos días en los que hubo tantísimo humo que no se veía y la gente no sabía si tenía el fuego debajo de casa. Están muy indignados y muy enfadados por ese abandono que siempre tiene la Junta con este rincón de la provincia de León. El jueves, en el pueblo de Anllarinos, ya parecía que no tenía frentes activos y, de repente, por un pequeño aumento de temperatura y algo de viento, en 25 minutos teníamos el fuego a 300 metros del pueblo.

-No querrá ni imaginar las pérdidas.

-Las masas de pino que se han perdido eran el recurso económico que tienen estas pedanías. Eso se tiene que cuantificar. También el paisaje y el recurso turístico que estábamos empezando a reflotar con carreras de montaña, BTT... Por eso hay que empezar a pensar en crear puestos de trabajo. Aquí ya no hay minería, ya no hay una central térmica, no tenemos canteras de pizarra, no hay ningún tipo de industria y lo que tenemos es monte. Deberían de estar planificando el cómo se corrige esto.

-Y lo más urgente es...

-Ahora hay que hacer correcciones ambientales para evitar escorrentías. Se tienen que empezar ya a ver dónde hacer acciones en el monte quemado para evitar eso, la pérdida de suelo. Si perdemos suelo, perdemos el banco de semillas que tenemos y que son necesarios para que esto se regenere.

-Los políticos culpan a las condiciones meteorológicas extremas como la principal causa de este desastre. ¿Y usted?

-Llevamos siete u ocho años de temperaturas extremas y hasta ahora en Páramo habíamos tenido suerte. Pero también está la despoblación. Cada vez hay menos gente en el medio rural, menos gente que aproveche estos recursos naturales, la leña, el ganado ya no sube al monte y por eso se necesitan equipos que se dediquen a la gestión del medio, que pueden hacer quemas controladas, como una herramienta para regenerar el pasto, e ir haciendo, esas limpiezas necesarias. Existen esos equipos que son del Ministerio y dan apoyo a las comunidades. Todo eso pasa porque haya una inversión real, porque no es un gasto, sino una inversión y, si no, que cuantifican el que está generando en este incendio la extinción y luego que hagan cuentas.

-Los vecinos se quejan de que tienen muchas limitaciones para poder limpiar los montes.

-Lo que pasa es que a veces tenemos que hacer más campañas de divulgación. La propia Junta debería de venir por los pueblos a explicar a la gente qué es lo que tienen que hacer. Se tienen que facilitar más los permisos. Si se solicitan permisos de aprovechamientos de leñas, de limpiezas... Todo eso está contemplado y se puede hacer, pero la gente tiene que saber que lo puede hacer y cómo. Hay que dotar de más personal a las guarderías forestales para que pueda ir por los pueblos explicándole a la gente cómo se pueden hacer las cosas.

-PP y PSOE están a la gresca por los incendios. Usted, como alcaldesa, ¿se siente dentro o fuera de la política?

-Yo estoy dentro porque al final te posicionar políticamente, en mi caso con el PSOE. Otra cosa es que no haga tanta política y me dedique a trabajar por mi municipio, que es lo que a mí más me importa. Pero creo que ahora la clase política tiene que dejarse de debates y del 'y tú más'. Se tienen que sentar con los técnicos, escuchar lo que dicen y que éstos les puedan plan tear soluciones que tienen que venir respaldadas con dinero.