Suscribete a
ABC Premium

Alicia García, alcaldesa de Páramo del Sil e ingeniera forestal: «Hay que explicar qué se puede hacer en el monte y facilitar permisos»

La regidora leonesa anuncia que «cuando acabe esta pesadilla» reclamará a la Junta por tardar en enviar medios al incendio

La lista de los pueblos afectados por grandes incendios sube hasta 245

Alicia García contempla el monte arrasado por el fuego en Páramo del Sil (León)
Alicia García contempla el monte arrasado por el fuego en Páramo del Sil (León) ABC
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es la alcaldesa de Páramo de Sil -nueve núcleos de población con más de 1.100 habitantes-, uno de los puntos críticos de León con un incendio que comenzó el 8 agosto y que se mantiene en el nivel 2 de gravedad. Alicia García ... Tejón también es ingeniera forestal y trabaja en un equipo de prevención del Ministerio. Conoce bien la tierra por la que llora y para la que reclama inversiones que eviten estas «catástrofes».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app