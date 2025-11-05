Suscribete a
La Junta atiende a casi 750 personas por soledad no deseada en un año

Isabel Blanco anuncia un portal web, 'Enac', que agrupa los recursos y apoyos

El nuevo hospital de Aranda (Burgos) contará con un robot quirúrgico

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura la jornada sociosanitaria Senda Castilla y León ''Miradas de la soledad''
Miriam Antolín

Valladolid

Un total de 2.248 municipios –casi el 90 por ciento con menos de 2.000 habitantes– donde el 50 por ciento de los residentes tiene más de 65 años. Esa es la fotografía de Castilla y León, donde la soledad no deseada, sobre todo ... entre los mayores, es un «tema importante» y que «preocupa», tal y como ha asegurado este miércoles la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. «Llevamos años trabajando en ello», ha indicado en la jornada 'Miradas de la soledad' organizada por el Grupo Senda, donde ha hecho además un balance del Plan de Prevención del Aislamiento Social lanzado en 2022 y que culmina este mismo año. Con resultados «altamente positivos» y cien millones de inversión, la estrategia ha puesto el foco en la falta de compañía no elegida y se ha detectado que, hay ocasiones, en las que esta situación pasa a ser «cronificada», con «personas que ni siquiera quieren salir de su casa».

