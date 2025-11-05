La Junta atiende a casi 750 personas por soledad no deseada en un año

Un total de 2.248 municipios –casi el 90 por ciento con menos de 2.000 habitantes– donde el 50 por ciento de los residentes tiene más de 65 años. Esa es la fotografía de Castilla y León, donde la soledad no deseada, sobre todo ... entre los mayores, es un «tema importante» y que «preocupa», tal y como ha asegurado este miércoles la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. «Llevamos años trabajando en ello», ha indicado en la jornada 'Miradas de la soledad' organizada por el Grupo Senda, donde ha hecho además un balance del Plan de Prevención del Aislamiento Social lanzado en 2022 y que culmina este mismo año. Con resultados «altamente positivos» y cien millones de inversión, la estrategia ha puesto el foco en la falta de compañía no elegida y se ha detectado que, hay ocasiones, en las que esta situación pasa a ser «cronificada», con «personas que ni siquiera quieren salir de su casa».

En este marco, se han «hecho muchas cosas» y se han adaptado «recursos existentes», como por ejemplo los Equipos para la Promoción de la Autonomía Personal (Epap), ha dicho. Un total de 35 dispositivos que el pasado año atendieron a 1.868 personas –la mayoría mujeres con una media de 62 años–, de las que el 40 por ciento –747– ha recibido «una intervención específica por soledad», han concretado desde la Consejería de Familia.

El programa cuenta con tres ejes, ha expresado Blanco. El primero centrado en «una apuesta por el mundo rural» y el segundo, en las nuevas tecnologías. En tercer lugar y «muy importante», ha subrayado, el hecho de que la soledad no deseada «por sí misma» dé «acceso a los recursos de los servicios sociales y el sistema de atención a personas sin que exista otra situación más allá». Además, Blanco ha remarcado que se ha desarrollado un importante sistema de «sensibilización, información y detección» para recabar datos y llegar a todo el territorio castellano y leonés.

'Red Amiga'

En ese sentido, ha citado la denominada 'Red Amiga', formada por 81 entidades, para la identificación de estos casos y pasar a la acción con actividades de acompañamiento en espacios que fomentan las relaciones interpersonales. También se ha puesto en marcha, ha explicado, el teléfono gratuito 'Cerca de ti' –900 264 812– para aquellas situaciones en las que existe una soledad no escogida. Atendido por profesionales desde diciembre de 2023, ha recibido más de 1.300 llamadas, de las que 656 trataron «sobre cuestiones específicas» de aislamiento social. Hubo casos –153– que se derivaron a recursos de apoyo o a actividades de centros de día o a organizaciones como la 'Red Amiga'. Otro elemento para la detección y un servicio que se ha tenido que adaptar, ha detallado Blanco, ha sido el de teleasistencia, con 62.000 usuarios con esta prestación de carácter gratuito. También se analizan los posibles casos a través de la ayuda a domicilio y se intentan combatir con acciones como los podcast del Club de los 60 o la iniciativa 'Cerca de ti Navidad', en la que se ofrece a las personas que pasan las fiestas solas un hueco a la mesa en residencias de mayores de titularidad autonómica.

«Tenemos que seguir avanzando», ha considerado. En esa línea, ha anunciado que «antes de que acabe el año» el departamento que dirige pondrá en marcha el portal web 'Enac', una plataforma informática en la que se «integrarán en tiempo real» todas las ayudas, recursos y apoyos para quienes padezcan ese aislamiento social no elegido, junto a todas las actividades de envejecimiento activo y saludable que se ofrezcan tanto por parte de la administración autonómica, el Estado, corporaciones locales, diputaciones provinciales y las entidades del Tercer Sector.

En ese punto, ha insistido en que las personas mayores son «una de las prioridades» del Gobierno autonómico y tienen un «compromiso real», con acciones como el citado Plan de Prevención.

Ha añadido también que actualmente se encuentra en «tramitación» el proyecto de presupuestos regionales para 2026. «Un total de 15.700 millones de euros, de los que más de 1.500» van destinados a «políticas de servicios sociales, ayudas a familias, personas y con especial incidencia en ayuda a dependencia o a nuevas medidas de envejecimiento activo para contribuir y facilitar el día a día a las personas mayores». Entre las novedades de las cuentas para el próximo año, ha hablado de las ayudas, «muy demandadas» por el colectivo, para el cambio de la bañera por el plato de ducha en los domicilios de los mayores.