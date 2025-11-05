Suscribete a
ABC Premium

El nuevo hospital de Aranda (Burgos) contará con un robot quirúrgico

Ofrecerá una resonancia magnética de «última generación»

Ya en España la familia del ciudadano de Valladolid que recogió firmas para evacuarla de Gaza

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita las obras del nuevo Hospital de Aranda de Duero
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita las obras del nuevo Hospital de Aranda de Duero ICAL

ABC

Burgos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles que el nuevo hospital de Aranda de Duero (Burgos) incorporará un robot quirúrgico y una resonancia magnética, lo que permitirá ampliar cartera de servicios y especialidades. « ... Será una infraestructura de última generación para garantizar la mejor tecnología sanitaria», ha avanzado el jefe del Ejecutivo autonómico en su visita a las obras del nuevo centro, que entrará en servicio en el verano de 2027.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app