El asunto se pone emocionante: Azcón, presidente de Aragón, se reúne con los grupos del Parlamento en la Aljafería, donde sirvió el Cid Campeador al moro. Si no consigue apoyos, convocará elecciones. Si lo hace antes o después del domingo electoral extremeño, en que María ... Guardiola se juega el veto de Vox, es algo que nos hablará sobre la seguridad del aragonés de que tanto las encuestas como el desgaste de Pilar Alegría le vayan precisamente a dar eso, alegría, en las urnas.

Al final, podría ser que Mañueco, único presidente autonómico que ha agotado los plazos de legislatura reglamentariamente, se encontrara con al menos dos precedentes del resultado final de las elecciones aquí. Extremadura y Aragón son dos regiones colindantes: Salamanca se extiende hacia la primera de modo natural y Soria hacia la segunda y, como regiones de interior, presentan algunos factores comunes. La 'almendra' de la península va a las urnas.

Serán unas semanas apasionantes, porque La Moncloa va a medir sus posibilidades con lo que pase en Valladolid, en Teruel o en Cáceres. Me gusta: ya está bien de que solo Cataluña o el País Vasco condicionen la política nacional. Es una reválida para comunidades como la nuestra: regiones que marchan razonablemente bien, con cifras de crecimiento y progreso, pero donde el ruido no corresponde a los equilibrios que la gente encuentra residiendo en ellas. Van a ser elecciones muy técnicas, donde todo influya: desde el crecimiento de la importancia del voto exterior tras la desaparición del 'voto rogado', hasta lo que haya hecho un asesor moncloví con su bragueta o las penitencias penitenciarias.

Decíamos la semana pasada que la derecha tiene que aprender a pactar. Ay, las derechas, a las que tanto les ha costado en la historia conseguir consensos constructivos. Cuando Azcón lanzó su envite, disparó el relé de un carrusel electoral regional de concomitancias. Es el momento de que todos sean conscientes de su responsabilidad. Esta semana, Bulgaria se ha abocado a las octavas generales en cuatro años, y Finlandia ha conseguido aprobar su presupuesto por un pacto global de las mayorías de los antagonistas del Parlamento. Aquí tenemos aún que decidir qué queremos ser de mayores.