Una de las inconsistencias del análisis político es invalidar los pactos de la derecha y ensalzar los de la izquierda. Los acontecimientos van en dirección contraria. Hay algunos países donde eso no es tan sencillo. Por ejemplo, en Alemania, donde se ha desatado una severa ... controversia porque una organización empresarial quiso tender puentes con AfD. Importantes empresas, incluida Vorwerk, fabricante de la Thermomix, se han dado de baja de esa entidad.

Pero la culpa teutona no corresponde al subconsciente colectivo de una España que salió del franquismo con la naturalidad de quien no tiene traumas colectivos por ello. Aquí siempre se habló de la famosa «mayoría natural» como una convergencia de liberales y conservadores de los más diversos sesgos, administrando un afán común de nación española y economía social de mercado.

Al margen de las soflamas perturbadoras con las que Abascal suele adornar su discurso —lenguaje encendido cuya llamarada aprovecha Díaz Ayuso con un campo semántico semejante, como ayer se vio en Debod— parece claro que ambos están llamados a entenderse. De la izquierda deben aprender a pactar.

España está atravesando una etapa realmente bochornosa, de eso no hay duda. Y la actitud autosuficiente del Gobierno sólo prolonga la agonía de ver al presidente apoyado en la muleta de Puigdemont y huyendo de las delaciones de quienes fueron sus colaboradores más íntimos, ahora inquilinos de las instituciones penitenciarias. Por eso, si realmente quieren ser útiles, los partidos que se erigen en alternativa tienen que aprender la técnica del pacto.

En Burgos está teniendo lugar una visión a escala de este fenómeno, con su alcaldesa y su gobierno severamente comprometidos por la falta de apoyo de Vox y el jaleo constante. Todo puede ocurrir en este momento, incluida la siempre incierta cuestión de confianza, de resultado imprevisible. Negociar es un imperativo y acordar, una necesidad. Aprender a hacerlo requiere técnica, táctica y grandeza. Los postulados políticos montaraces y asilvestrados sólo conducen al fracaso. La política más útil es la más realista. Así que me parece que, más pronto que tarde, a alguno se le cruzará la historia en el camino y tendrán que aprender a dar la talla.