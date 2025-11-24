El carrusel de pronunciamientos negativos sobre el fallo condenatorio del Fiscal General evidencia la vigencia de una anomalía intelectual rampante: el relato va por delante del dato. Valoran una sentencia sin conocerla, solo porque conocen el fallo. Los políticos que ejecutan esta práctica buscan un ... efecto autoconclusivo entre sus desocupadas víctimas. Y así no hay forma de averiguar la verdad.

Estas conductas lamentabilísimas podrían basarse en la generalización del efecto 'suma cero'. Se trata de una aberración propia de las sociedades digitales, según la cual los colectivos tienden a interpretar como negativos los efectos positivos pretendidos por grupos antagonistas. Según esta teoría, sumar o multiplicar no sería posible. Solo habría restas. Los beneficios de unos siempre operarían en perjuicio de otros.

Es una tesis que está muy estudiada y que nos hace un daño inmenso sin que lo notemos, a base del uso frecuente del maniqueísmo como modo de comportamiento. Es tan lesiva para el progreso de las naciones como útil para la prosperidad de políticos simples que solo necesitan drenar una sustancia a sus targets: placebo.

En 'La última llamada' (cuatro documentales que les recomiendo vivamente) se reflejan las trayectorias de los presidentes del gobierno español, contadas hoy por sus protagonistas, y el 'gap' respecto de cómo fueron expuestos en su momento a la opinión pública. Uno de los más desdichados es cómo el equipo del multiusos Zapatero recuerda ahora su nivel de consciencia sobre la crisis económica en ciernes y la deplorable inconsciencia de su no reconocimiento y efectos oportunos, solo para salvar el relato. Lo sabían, lo callaron esperando que se disipara, pero, al contrario, se disparó. Lo que en otros ámbitos de actividad desterraría a sus responsables por incompetentes, en política los sublima por activistas.

Amable lector: desconfíe de los juicios de parte, las explicaciones simples, los sabihondos de gabinete. Y, sobre todo, tenga en cuenta que cuando le venden el efecto 'suma cero', el cero es para ponérselo a la derecha de sus retribuciones. La sociedad progresa por la suma, por el incremento, por el trabajo común y el análisis fino. Cuidese si no quiere resultar intoxicado.