Escucha las noticias de este lunes 24 de noviembre

Suma cero

Amable lector: desconfíe de los juicios de parte, las explicaciones simples, los sabihondos de gabinete

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Ignacio Fernández

El carrusel de pronunciamientos negativos sobre el fallo condenatorio del Fiscal General evidencia la vigencia de una anomalía intelectual rampante: el relato va por delante del dato. Valoran una sentencia sin conocerla, solo porque conocen el fallo. Los políticos que ejecutan esta práctica buscan un ... efecto autoconclusivo entre sus desocupadas víctimas. Y así no hay forma de averiguar la verdad.

