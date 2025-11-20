Suscribete a
Las Cortes devuelven a la Junta los presupuestos y se meten en campaña

Mañueco anuncia que esas mismas Cuentas se aprobarán «en marzo, cuando sumemos una nueva mayoría» y la oposición arremete contra el presidente, al que consideran «culpable» de tumbar el proyecto de ley

El plan para reformar el operativo de incendios choca con sindicatos y oposición

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, regresa a su escaño arropado por el aplauso de la bancada del PP y su Gobierno
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, regresa a su escaño arropado por el aplauso de la bancada del PP y su Gobierno ICAL
Montse Serrador

Valladolid

El Pleno de las Cortes de Castilla y León tumbaba este jueves el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 al triunfar la enmienda a la totalidad presentada por los cuatro grupos de la oposición. Con 47 votos a favor ... –PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto–, 33 en contra -PP y los dos procuradores no adscritos (ex de Vox)– y la abstención del único parlamentario de Por Ávila, el hemiciclo acordó devolver las Cuentas al Ejecutivo autonómico. Un hecho que se produce por primer vez en la historia de este Legislativo. De nada servía las reiteradas peticiones del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de retirar la enmienda a la totalidad para poder negociar las parciales y conseguir aprobar el proyecto de ley en el pleno del 23 de diciembre. Tampoco las insistentes solicitudes de quienes en representación de la bancada popular respondían a los diferentes portavoces para que desistieran en su intención de acabar con la tramitación del proyecto de Ley. Los grupos de la oposición se mantenían firmes y coincidían en lamentar la falta de diálogo del Gobierno autonómico y en reprochar, incluso, que Mañueco no haya participado en los encuentros con los grupos parlamentarios que ha capitaneado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

