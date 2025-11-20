Las Cortes devuelven a la Junta los presupuestos y se meten en campaña

El Pleno de las Cortes de Castilla y León tumbaba este jueves el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 al triunfar la enmienda a la totalidad presentada por los cuatro grupos de la oposición. Con 47 votos a favor ... –PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto–, 33 en contra -PP y los dos procuradores no adscritos (ex de Vox)– y la abstención del único parlamentario de Por Ávila, el hemiciclo acordó devolver las Cuentas al Ejecutivo autonómico. Un hecho que se produce por primer vez en la historia de este Legislativo. De nada servía las reiteradas peticiones del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de retirar la enmienda a la totalidad para poder negociar las parciales y conseguir aprobar el proyecto de ley en el pleno del 23 de diciembre. Tampoco las insistentes solicitudes de quienes en representación de la bancada popular respondían a los diferentes portavoces para que desistieran en su intención de acabar con la tramitación del proyecto de Ley. Los grupos de la oposición se mantenían firmes y coincidían en lamentar la falta de diálogo del Gobierno autonómico y en reprochar, incluso, que Mañueco no haya participado en los encuentros con los grupos parlamentarios que ha capitaneado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Lo cierto es que el de ayer no era un debate intenso, no tanto por los grupos de la oposición como por el Popular, cuyos intervinientes no se salieron de un guión basado en la defensa de los presupuestos elaborados por la Junta y en la petición, casi ruego, de que se votase en contra de las enmiendas a la totalidad para que el proyecto de ley pudiese seguir en su tramitación. Así lo hicían Rosa Esteban, Alberto Castro, Emilio Berzosa y Miguel Ángel García Nieto que, además de alabar la buena gestión del Ejecutivo defendían a su jefe de filas de los ataques de la oposición.

La tarde subía de tono casi al final de la sesión, cuando Mañueco pedía intervenir antes de que se procediese a una votación, cuyo resultado ya era evidente. En su discurso, aseguraba que éste era «un mal día para esta Cámara y para Castilla y León porque lo que debería unirnos, el bien común, habrá sido desplazado por el cálculo partidista». Apuntaba directamente a PSOE y Vox, a los que culpaba de no haber querido negociar nada «porque nunca tuvieron voluntad. «No se han detenido a pensar que si se aprueban los presupuestos será una victoria para todos los castellanos y los leoneses, pero desde el primer día dejaron claro que su intención no era dialogar, era bloquear. Han preferido la teatralidad del enfrentamiento a la responsabilidad del acuerdo», señalaba.

Para el presidente de la Junta, «con el bloqueo de los presupuestos pierden las personas de Castilla y León», momento en el citaba algunos de los proyectos incluidos, de forma que «la lista de los que pierden con su decisión es muy larga». No obstante, se mostraba seguro de que los ciudadanos «saben perfectamente cuándo se les entiende y cuándo se les utiliza y sabrán que ustedes ponen los intereses los suyos por encima de los intereses de Castilla y León».

Al programa electoral

Mañueco lanzaba una advertencia a los grupos de la oposición: «Estos presupuestos se aprobarán. Si no es ahora, será en el mes de marzo cuando sumemos una nueva mayoría tras las elecciones». En este sentido, aclaraba que «todas las medidas y proyectos que tienen estos presupuestos estarán en nuestro programa electoral porque van hacia nuestro objetivo colectivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir de España». Continuaba su intervención reprochando que PSOE y Vox «prefieren el ruido y con ello han formado la coalición del ruido. Una coalición, muy extraña, porque no hay coincidencia ideológica: pero tienen un interés común, que nada avance». «La historia nos enseña que los pueblos avanzan cuando todos ponemos nuestro talento al servicio de un objetivo común. Y si lo hacemos, si somos capaces de volver a poner a Castilla y León por encima de nosotros mismos, entonces esta tierra, nuestra tierra, no solo avanzará, sino que también liberará», concluía.

Las palabras de Mañueco, que era aplaudido con intensidad por los suyos, puestos en pie, provocaban a los grupos parlamentarios, cuyos portavoces pedían la palabra para cargar contra Mañueco. Así, para la del Socialista, Patricia Gómez, «los aplausos han sonado a despedida» y lamentaba que «no haya tenido la única muestra de dignidad que hubiera sido retirar el presupuesto». David Hierro, de Vox, hacía lo que no había hecho hasta entonces, «por cortesía», apuntaba, y sacaba el «gurruño», el famoso folio con las propuestas de su formación y advertía al presidente de la Junta de que «el único que ha perdido es usted. No eche las culpas a los demás de lo que sólo usted es culpable». Por UPL, Luis Mariano Santos le aconsejaba que «aprenda esta lección, que le va a venir bien», en referencia a lo que pueda ocurrir tras las elecciones del 15 de marzo ante la necesidad de buscar mayorías. Francisco Igea, por su parte, se refería al «apocalipsis zombi» que llegará al no aprobarse las cuentas, según el discurso «ridículo y engolado» de Mañueco.

Todas las medidas que tienen los Presupuestos de #CastillayLeón estarán en nuestro programa electoral. Son proyectos buenos para las familias, los jóvenes, las personas mayores, los trabajadores y autónomos, los agricultores y ganaderos, y para nuestros pueblos. pic.twitter.com/eX4FaoO9Yp — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) November 20, 2025

Todo como colofón a un debate que abrió Carriedo con una presentación de su proyecto de ley poco entusiasta. Repetía cifras y proyectos para concluir que con las Cuentas de 2026, que ya no serán posibles, «se consolidan las iniciativas de esta legislatura, como la educación gratuita de 0 a 16 años, la rebaja de las tasas universitarias, el bono concilia, las unidades de radioterapia y la cirugía robótica quirúrgica a todo el territorio, las ayudas al alquiler, la apertura de los bares de los pequeños pueblos de Castilla y León o el Buscyl».

Por ello, insistía en que «las personas de Castilla y León esperan de nosotros responsabilidad, que aparquemos los intereses de partido, y que nos olvidemos por un momento del escenario electoral». «Desde la Junta les pedimos que hagan una última reflexión», decía a las bancadas de la oposición, para «lanzar un mensaje de colaboración al conjunto de la sociedad». Y concluía: «El voto de hoy marcará el futuro de Castilla y León. Y cada uno de nosotros podrá decidir ese futuro. Por eso es tan importante lo que votamos, y con quién votamos. Lo que votamos, y con quién compartimos el voto».

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, defendía la primera de las enmiendas a la totalidad en una intervención que era seguida desde la tribuna de invitados por el secretario general del PSCL, Carlos Martínez, y el secretario de Organización, Daniel de la Rosa. Argumentaba adoptar la medida por «responsabilidad, coherencia y la convicción de que Castilla y León merece mucho más que un presidente acabado, que utiliza la Comunidad para cumplir las órdenes de Feijóo». Terminóaba por recomendar a Mañueco que «reflexione» ante su «absoluta soledad» y «disuelva las Cortes y convoque elecciones, como única salida decente ante su fracaso», tras ser rechazado «el panfleto que nos ha pretendido colar».

El portavoz de Vox y 'padre' del 'gurruño, arrancaba mirando a las bancadas de PP y PSOE para advertirles de que «ni paga Mañueco, ni paga Sánchez, pagan los españoles y los castellano y leoneses», recogiendo el debate que habían protagonizado ambas formaciones adueñándose del origen de los ingresos. Hierro recordaba a Mañueco, al que avisaba de que su futuro «es cada vez más oscuro», de que «la única cuenta importante que no han sabido hacer es que la mayoría de los 81 procuradores de las Cortes está por encima de 41», en referencia a que no tiene una mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos. De ellos decía Hierro que son los del «tocomocho» que llegan por «orden de Génova». «Puede haber cosas buenas para los ciudadanos, pero hay cosas por las que Vox no puede pasar», sostenía, para aludir a los «28 millones de euros para los sindicatos o los seis millones para cooperación internacional».

Tanto Luis Mariano Santos, de UPL, como Ángel Ceña, de Soria ¡Ya! reprochaban al jefe del Ejecutivo castellano y leonés que «nunca quiso negociar» y, sobre todo, que «nunca se ejecuta» el presupuesto en sus respectivas provincias. Desde el Grupo Mixto, Francisco Igea se refiría al proyecto de ley como una «estafa y un trampantojo», mientras que Pablo Fernández (Podemos) hablaba del «día histórico» que supone para Castilla y León su rechazo.