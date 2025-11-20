Las Cortes de Castilla y León tumban por primera vez en su historia los presupuestos de la Junta

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha tumbado este jueves el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 al triunfar la enmienda a la totalidad presentada por los cuatro grupos de la oposición. Con 47 votos a favor - ... PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto-, con 33 en contra -PP y los dos procuradores no adscritos (ex de Vox), y la abstención del único parlamentario de Por Ávila, el hemiciclo ha acordado devolver las Cuentas al Ejecutivo autonómico, un hecho que se produce por primera vez en la historia de este Legislativo.

De nada han servido las reiteradas peticiones del propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a retirar la enmienda a la totalidad para poder negociar enmiendas parciales y conseguir aprobar el proyecto de ley en el pleno del 23 de diciembre. Los grupos de la oposición, sin embargo, han lamentado su falta de diálogo y le han reprochado, incluso, que no haya participado en los encuentros con los grupos parlamentarios que ha capitaneado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

El presidente de la Junta ha intervenido tras el debate y antes de la votación para lamentar que «hoy es un mal día para Castilla y León» y culpar de ello a la «coalición de la ruina» que, a su juicio, forman PSOE y Vox. Ha anunciado, además, que «todos estos proyectos» que formaban parte de los presupuestos rechazados «se aprobarán, si no es ahora, será en marzo, cuando sumemos una nueva mayoría».

El Grupo Socialista ha llegado a proponer una negociación a dos entre PP y PSOE y calificó el presupuesto de la Junta de «infame». En Vox han puesto sobre la mesa el famoso 'gurruño' , de forma que Mañueco tenía que aceptar sus propuestas para pasar a negociar las cuentas, mientras que UPL-Soria ¡Ya! reclamaba inversiones para sus respectivas provincias. Todos han coincidido, además, en denunciar que no encontraron interés por llegar a acuerdos en el Ejecutivo regional dado que, al margen de los encuentros de la semana pasada, no ha habido más contactos.

Carriedo, durante su intervención en el hemiciclo este jueves, no ha variado el discurso de toda esta semana y ha continuado con su llamada a la oposición a que facilite que las Cuentas sigan con su tramitación parlamentaria. Los contrarios tampoco se han movido en sus planteamientos de forma que, finalmente el proyecto de presupuestos para 2026 'vuelve a los corrales' es decir, a la Junta que tendrá que volver a prorrogar los de 2024, como ya ha hecho este año.