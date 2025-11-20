Suscribete a
Las Cortes de Castilla y León tumban por primera vez en su historia los presupuestos de la Junta

Mañueco asegura que «hoy es un mal día» para Castilla y León« del que culpa a la «coalición de la ruina» en referencia a PSOE y Vox

La oposición urge a Mañueco a retirar los presupuestos

Sigue en directo la última hora de la condena del Supremo a García Ortíz y las reacciones

Carriedo, durante su defensa de los presupuestos en el Pleno de este jueves Rubén Ortega
Montse Serrador

Valladolid

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha tumbado este jueves el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 al triunfar la enmienda a la totalidad presentada por los cuatro grupos de la oposición. Con 47 votos a favor - ... PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto-, con 33 en contra -PP y los dos procuradores no adscritos (ex de Vox), y la abstención del único parlamentario de Por Ávila, el hemiciclo ha acordado devolver las Cuentas al Ejecutivo autonómico, un hecho que se produce por primera vez en la historia de este Legislativo.

