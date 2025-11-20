El plan para reformar el operativo de incendios choca con sindicatos y oposición

Suscribete a
En una foto de archivo, CCOO, CSIF, UGT y TISCYL-USCAL se concentrAn para exigir mejoras urgentes en el operativo de incendios
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Valladolid

Ardua, y por dos flancos diferentes, se le presenta a la Junta de Castilla y León la batalla política y sindical para aprobar en las Cortes el decreto-ley y posteriormente desarrollar esa modificación de la relaciones de puestos de trabajo (RPT) y hacer ... fijos todo el año a lo 837 trabajadores del operativo de incendios. Y es que de la reunión de este jueves con los representantes de los trabajadores, en sendas mesas de Negociación del Personal Laboral y de la Función Pública, las centrales sindicales no salieron nada satisfechas. Disconformes «en las formas y en el fondo» de la cita, ha afeado Juan Carlos Hernández, de CC.OO. «No es la forma de negociar», ha recriminado también Carlos Arenas, de UGT, que ha coincidido en criticar que se sentasen sin la documentación previa para analizar y en una cita convocada «con 24 horas de antelación nada más».

